Зеленський: вибори – не в центрі уваги сьогодні, треба зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проведення виборів зараз неможливе, спочатку треба забезпечити безпечне життя громадянам України, "а потім вибори".

"Я чесно думаю, що ми всі будемо думати про вибори, коли ми всі зможемо про них думати. Це точно не в центрі уваги сьогодні. (…) Треба зупинити війну, покласти їй край і повернути безпечне життя нашим людям. А потім вибори," - сказав він в інтерв'ю The Economist.

"Як люди будуть голосувати? А як будуть голосувати на окупованих територіях? Почнемо з простого запитання. Як голосуватимуть у Харкові? Просто місто Харків сьогодні живе під керованими авіабомбами, під обстрілами, під ракетами тощо. У перший день голосування, наприклад, люди пішли голосувати. Тобто просто поїхали, а туди полетіла ракета", - описав Зеленський можливу ситуацію.

При цьому Зеленський наголосив, що "припинення вогню тільки заради припинення вогню не буде". За його словами, припинення вогню може бути частиною завершення гарячої фази війни.

"І тоді потрібно розуміти, що таке гарантії безпеки. Без гарантії безпеки, припинення вогню тільки для того, щоб через два місяці прийшов Путін, неможливе. І ось завершиться гарячий етап війни. Якщо він закінчиться, то, мабуть, закінчиться і воєнний стан".

А коли не буде воєнного стану, "то парламент повинен проводити вибори. Оголосити дату тощо та вжити законодавчих заходів", - сказав Зеленський.

Відповідаючи на запитання стосовно його президентських амбіцій, Зеленський сказав: "Дивіться, я не дам Путіну перемогти. Цим я живу. Але різниця між мною і Путіним в тому, що я правий. Я захищаю свій народ і свою родину, і ми боремося за виживання. У мене немає ніякої хвороби, пов'язаної з владою. Я люблю життя і свободу. Тому я борюся за свободу. І я маю час, а він – ні. Він точно скоро помре. Але я ще хочу жити, ходити. Мені цікаво подорожувати по світу після політики".