Фон дер Ляєн заявила Венсу про прихильність ЄС до справедливого та тривалого миру для України

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Дж. Д. Венсом наголосила про прихильність Європейського союзу до справедливого та тривалого миру для України.

Про таку позицію президента Європейської комісії під час зустрічі з Венсом, яка відбулася у вівторок, 11 лютого, у Парижі після саміту, присвяченому темі штучного інтелекту, повідомляє пресслужба Європейської комісії.

"Президент фон дер Ляєн і віце-президент Венс підтвердили міцність відносин між ЄС і США та їх життєво важливу роль у сучасному геополітичному ландшафті. Президент фон дер Ляєн наголосила на прихильності ЄС до справедливого та тривалого миру для України. Вона наголосила на необхідності подальшої єдності у наданні непохитної підтримки Україні", - повідомляє Єврокомісія.

Крім того, фон дер Ляєн і Венс обговорили співпрацю щодо спільних викликів. "Президент фон дер Ляєн підтвердила відданість ЄС справедливим торговельним відносинам, у той час як обидві сторони висловили намір віддавати пріоритет економічним сферам, що становлять взаємний інтерес, включаючи енергетику", - деталізували в ЄК.