Єрмак обговорив із радником Макрона ситуацію на фронті

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Як повідомляє пресслужба президента, під час розмови Єрмак "розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про найскладніші напрямки фронту й оборонні потреби України".

Також сторони обговорили співпрацю України та Франції, скоординували зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та всій Європі.

Окрім того, керівник ОП подякував Франції за допомогу в протидії агресії РФ, зокрема за передачу Україні винищувачів Mirage 2000.