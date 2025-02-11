Кос: напередодні потенційних дискусій щодо миру ЄС повинен допомогти Україні набути позиції сили

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Європейський комісар з питань розширення Марта Кос переконана, що Європейський союз повинен зробити так, щоб напередодні потенційних дискусій щодо мирних переговорів Україна була б у позиції сили.

«ЄС зробив рішучі кроки для підтримки України, і наша відданість не повинна похитнутися. Україна заслуговує на справедливий мир. Ми повинні поставити Україну в позицію сили, особливо напередодні потенційних дискусій про припинення цієї агресивної війни. Україні знадобляться міцні, надійні, довгострокові гарантії безпеки для стримування майбутніх нападів.», - заявила вона у вівторок в Страсбурзі, виступаючи в рамках пленарного засідання Європейського парламенту, присвяченого третій річниці з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Кос підтвердила, що ЄС продовжить використовувати непередбачувані доходи від знерухомлених російських активів для підтримки оборонної промисловості України, забезпечення боєприпасами та протиповітряної оборони та фінансування термінового ремонту енергетичної інфраструктури і готує додатковий пакет санкцій, щоб «ще більше перешкодити здатності Росії вести цю війну».

«Водночас ми продовжуватимемо підтримувати Україну в здійсненні необхідних реформ на її шляху до ЄС, де вони належать. Український народ докладає величезних зусиль у дуже складних умовах, і ЄС має це визнати… Ми маємо об’єднати їхні зусилля і якомога швидше цього року відкрити перший переговорний кластер, кластер із фундаментальних питань. Наше європейське послання Україні чітке: Україна є частиною нашої європейської родини. Ми підтримаємо вас і приведемо вас до Європейського Союзу, де ви належите», - заявила європейський комісар.

Вона наголосила, що Європейська Комісія разом з усіма установами та державами-членами «мобілізувала безпрецедентну підтримку України на багатьох фронтах, військову, гуманітарну, економічну та фінансову». «Ми також закладаємо основи відновлення та відбудови України після руйнувань війни. Ми також підтримуємо Україну у здійсненні амбітних реформ, які наблизить її до членства в ЄС. На всіх цих фронтах Європейська Комісія рішуче реагує в координації з державами-членами. На сьогодні сукупна підтримка з боку ЄС і держав-членів перевищує 134 млрд євро», - деталізувала вона.

Кос знову заявила, що це боротьба не тільки України. «Це боротьба за цінності, які визначають усіх нас. І для власної безпеки Європи. Україна потребує нашої постійної політичної, економічної та військової підтримки. Боротьба України – це також наша боротьба за Європу, яка цінує справедливість, а не агресію, і єдність, а не розкол. Підтримуючи Україну, ми також захищаємо основи європейського миру та безпеки. Разом ми повинні залишатися рішучими», - підкреслила європейський комісар.