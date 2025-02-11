Конференція президентів Європарламенту закликала до збільшення та пришвидшення підтримки України - заява

Напередодні третьої річниці з початку повномасштабної війни агресії Росії проти України Конференція президентів Європейського парламенту, яка складається з керівництва Європарламенту безпосередньо та лідерів політичних груп, виступила із заявою, закликавши Європейський союз збільшити та пришвидшити надання своєї підтримки.

«Минуло три роки відтоді, як Російська Федерація розпочала неспровоковану, необґрунтовану та незаконну повномасштабну загарбницьку війну проти України, порушуючи міжнародне право, Статут ООН та підриваючи європейську та світову безпеку. Конференція президентів Європейського парламенту знову рішуче засуджує агресивну війну Росії із навмисним націлюванням на цивільну та критичну інфраструктуру, а також звірства, вчинені проти українського населення, усі серйозні порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права. Ми підтверджуємо нашу непохитну солідарність з народом України, який продовжує демонструвати надзвичайну стійкість і мужність у захисті свого суверенітету, незалежності та територіальної цілісності», - йдеться у заяві, текст якої розповсюджений у вівторок пресслужбою ЄП.

Лідери Європарламенту також висловили впевненість, що Європейський Союз має залишатися «єдиним у своїй відданості підтримці України, що включає політичну, військову, економічну, гуманітарну та фінансову допомогу». «Ми високо оцінюємо зусилля держав-членів, установ, організацій громадянського суспільства, компаній і громадян, які мобілізували ресурси та надали притулок мільйонам переміщених українців. Водночас ми закликаємо ЄС та його держави-члени збільшити та пришвидшити надання своєї підтримки, зокрема військової, та встановити правовий режим, що дозволяє конфіскувати заморожені в ЄС активи, що належать Росії», - йдеться у заяві.

Крім того, Конференція президентів Європарламенту знову закликала до «відповідальності за всі військові злочини та злочини проти людства, скоєні під час цієї загарбницької війни». «Ми вітаємо нещодавні кроки щодо створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України», - констатували в ЄП.

В заяві також міститься заклик до продовження та посилення військової підтримки України, включаючи надання оборонного обладнання, навчання та стратегічної допомоги, необхідної для дотримання права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. «Ми підтверджуємо зобов’язання ЄС щодо сталої та довгострокової фінансової та економічної підтримки України, включаючи макрофінансову допомогу, підтримку реконструкції та економічного та соціального відновлення, а також заходи щодо забезпечення стійкості української економіки та критичної інфраструктури», - заявили в ЄП.

Стосовно санкцій для РФ, Конференція президентів закликала до повного впровадження та значного розширення санкцій для РФ та її спільників, включаючи ефективні заходи для запобігання їх обходу.

Також в ЄП висловили повну підтримку євроінтеграційним прагненням України. «Європейський парламент залишається відданим просуванню України на шляху до членства в ЄС, визнаючи її значний прогрес у реформах за найскладніших обставин», - йдеться в заяві Конференції президентів.

В ЄП вказали на важливість збереження «трансатлантичної та глобальної солідарності з Україною та протидії російській дезінформації». «Ми також наголошуємо на необхідності забезпечення постійної уваги міжнародної спільноти до наслідків цієї війни та підтримки України в досягненні всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі української формули миру. Оскільки ми відзначаємо три роки цієї жорстокої агресії, Конференція президентів Європейського парламенту вшановує стійкість українського народу та віддає належне всім тим, хто пожертвував своїм життям за свободу та демократію. Ми твердо підтримуємо Україну, підтверджуючи, що мир, безпека та справедливість переважатимуть», - наголошується в заяві.