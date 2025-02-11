Війна в Україні буде головною темою Мюнхенській конференції, вважає Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що головною темою Мюнхенській конференції з безпеки 14-16 лютого буде війна в Україні, і президент США Дональд Трамп "дуже чітко дав це зрозуміти".

"Але головною темою для всіх буде війна в Україні, і президент висловився дуже чітко. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна в Україні має закінчитися. Він збирається почати прокладати широкий шлях вперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася. Закінчення війни було б в інтересах усіх, тому, очевидно, ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами", - сказав він у понеділок в інтерв'ю радіостанції SiriusXM Patriot.