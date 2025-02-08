Інтерфакс-Україна
Політика
12:48 08.02.2025

Порошенко заявив про нелегітимність Путіна і необхідність демократичних виборів в РФ в контексті перемовин

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Україна не має проводити під час війни вибори, які можуть її послабити, натомість демократичні і конкурентні вибори потрібні в РФ, а Володимир Путін нині не є легітимним головою держави-агресора, заявляє народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність", президент України у 2014-19рр Петро Порошенко.

"Краще тиснути на Росію, щоб вона призначила хоча б одні демократичні вибори в російській історії. І вже час говорити про нелегітимність Путіна – бо це правда", – сказав Порошенко під час промови на Українському молитовному сніданку у Вашингтоні (США).

За його словами, загарбницька війна не має давати агресору бажане у визнанні за ним захоплених територій, людей і ресурсів, повідомляється на сайті політсили.

"Це в рівній мірі стосується і свободи виборів. Вибори мають бути проведені, коли створяться відповідні умови, після укладення миру. Тому що вибори мають бути вільними, чесними та демократичними, без тиску, конкурентними. Ні Україні, ні світові не потрібні такі вибори, які послаблюють нашу країну, і на яких у виграші виявиться Путін. Вибори не повинні проходити до початку переговорного процесу і під час переговорного процесу, який почався вже зараз", – підкреслив Порошенко.

Він зауважив, що "весь світ зараз дивиться на Сполучені Штати" і що сам він вірить у незмінне лідерство США, бо "громадяни США добре розрізняють Добро і Зло, і бачать місце своєї країни на боці Добра, свободи і миру". "Тому ми повинні зробити США сильнішими, НАТО сильнішим та Україну сильнішою, щоб виграти цю війну", – переконаний Порошенко.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський стверджує, що є прихильником проведення виборів в країні, але це можливо зробити лише після скасування воєнного стану, чого прагне Володимир Путін, бо в такому разі більша частина української армії зможе повернутися додому і РФ зможе здійснити повторне вторгнення. Зеленській також відреагував на закиди з боку російського керівництва щодо його буцімто "нелегітимності" для підписання угод, заявивши, що Путін боїться переговорів і робить усе, щоб затягнути війну.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав заяви Путіна на тему легітимності президента України абсурдними з огляду на те, що сам Путін “узурпував владу, розтоптав російську конституцію, убив чи ув’язнив усіх опонентів, знищив вільні засоби масової інформації, організував фіктивне голосування за себе та залишається при владі довше, ніж Сталін”.

"Заяви Путіна є брехнею, яка створена для того, щоб вводити в оману іноземних лідерів і аудиторії. Лише дурні можуть довіряти їм. Якщо чиясь легітимність і може ставитися під сумнів, так це легітимність диктатора в Москві, який перетворює на гарматне м’ясо двадцятилітніх чоловіків, які були народжені, коли він уже був при владі”, - заявив голова української дипломатії.

Теги: #путін #порошенко #нелегітимність #війна #вибори #рф

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