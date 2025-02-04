"Санкційне бінго": до 40% змісту санкцій партнерів у 2024р пов'язані з пропозиціями України – уповноважений президента

Зміст санкційних пакетів партнерів, уведених минулого року, в середньому на 30-40% був пов'язаний з відповідними рекомендаціями України, повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Найбільше мені подобається бачити результати нашої роботи у санкційних рішеннях партнерів, таке собі "санкційне бінго": коли ми у санкційних списках партнерів фіксуємо раніше рекомендовані нами позиції стосовно фізичних і юридичних осіб. Ми дуже раді такому практичному результату нашої роботи", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в минулорічних санкційних пакетах партнерів безпосередньо з пропозиціями України пов'язані в середньому 30-40% позицій.

"Чи це завжди означає, що ця особа у нас вже під санкціями? Не завжди. Чому? Тому що, наприклад, якщо ми беремо танкери, наше законодавство не дозволяє вносити їх у санкційні списки, лише фізосіб та юросіб", - пояснив Власюк.

Водночас уповноважений зазначив, що зазначений факт не перешкоджає українським експертам, у тому числі розвідникам, збирати й передавати дані про "тіньовий флот" партнерам. Він допускає імовірність розширення українського законодавства задля застосування санкційних рішень щодо танкерів.

"Ми продовжимо надалі ідентифікувати танкери та пропонувати партнерам занести їх до санкційних списків. Гадаю, що й у нас будуть санкційні рішення щодо "тіньового флоту", якщо президент підтримає ініціативу застосування українських санкцій у цій сфері", - сказав Власюк.