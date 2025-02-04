Інтерфакс-Україна
Політика
15:39 04.02.2025

У США з українською стороною не обговорювали необхідність проведення виборів до кінця 2025р - Маркарова

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У США з українською стороною не обговорювали необхідність проведення виборів до кінця 2025р - Маркарова

З українською стороною у США наразі не обговорювали необхідність проведення виборів до кінця 2025 року, заявила посол України в США Оксана Маркарова.

В інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" посол зазначила, що, втім, якщо команда Трампа порушуватиме питання виборів, Україна готова до обговорення.

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", — сказала Маркарова.

Раніше спецпредставник американського президента Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що за умови досягнення угоди про припинення вогню з Росією найближчими місяцями, США хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року.

 

Теги: #маркарова #вибори #сша

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