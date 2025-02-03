Інтерфакс-Україна
Політика
21:19 03.02.2025

Німеччина може змінити свою позицію щодо Taurus і членства України в НАТО після виборів, впевнений Порошенко

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Німеччина може змінити свою позицію щодо Taurus і членства України в НАТО після виборів, впевнений Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/

Вибори у Бундестаг відбудуться 23 лютого і після цього Німеччина може змінити свою позицію щодо надання Україні ракет Taurus і євроатлантичної перспективи, переконаний народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Як повідомляється на сайті політсили, політик перебуває на з'їзді партії "Християнсько-демократичний союз" в Берліні, яка наразі лідирує в опитуваннях, а її лідер Фрідріх Мерц може стати наступним канцлером ФРН.

"В чому полягає український інтерес до лідера виборів в Бундестаг? Перше – гарантована підтримка України в протидії країні-агресору російській федерації. І в програмі партії, яка затверджується на цьому зʼїзді, через наш діалог з партнерами, з членами нашої політичної родини Європейської народної партії Україна визначена одним із пріоритетів", – сказав Порошенко.

"Друга позиція – фінансування України. Прикладом є нещодавнє голосування в бюджетному комітеті Бундестага, коли були додатково проголосовані і виділені 3 млрд євро", – додав він.

"Дуже важлива позиція – вдалося закласти в програму партії гарантовану підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО. Німеччина весь час вважалася країною-скептиком. Все змінюється", – наголосив лідер "Євросолідарності".

Окремо порушили питання щодо передачі авіаційних ракет Taurus.

 "Ми дуже просунемося вперед після проведення виборів. Є два варіанти – або це будуть далекобійні Taurus, ябкі надійдуть безпосередньо на озброєння ЗСУ. Або буде спільний проєкт разом з Великою Британією, коли додаткові з підвищеним радіусом дії Storm Shadow разом з Taurus будуть реалізовувати оборону держави. Збільшення поставок засобів ППО, збільшення фінансування", – сказав Порошенко.

Теги: #taurus #фрн #порошенко #європейська_солідарність #євроінтеграція #християнсько_демократичний_союз #нато #німеччина #мерц

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