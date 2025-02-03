Інтерфакс-Україна
Політика
19:38 03.02.2025

Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи – МЗС

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Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи – МЗС
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Україні Георгій Тихий прокоментував заяву президента Польщі Анджея Дуди про нібито "загрози для європейської безпеки від повернення українських воїнів з фронту, зроблену їм в інтерв'ю газеті Financial Times.

“Ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки”, - сказано в коментарі.

У МЗС нагадали, що після 2014 року сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, але жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", - зазначив речник МЗС.

Тихий також вказав, що з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і "розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі".

Також у МЗС виказали подяку Польщі за "масштабну допомогу, надану Україні", а також особисто президенту Польщі Анджею Дуді — за "послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави".

В інтерв'ю Financial Times Дуда висловив побоювання, що коли бойові дії припиняться, злочинність перекинеться через кордон з України в Польщу, зачепивши також Західну Європу і США.

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей з фронту повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато з них матимуть психічні проблеми", - сказав він. "Згадайте часи, коли розпався Радянський Союз, і наскільки сильно зріс рівень організованої злочинності в Західній Європі, а також у США", - додав президент Польщі.

 

 

Теги: #польща #мзс

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