Інтерфакс-Україна
Політика
20:51 02.02.2025

Якщо план Келлога стосується лише виборів та припинення вогню, він є провальним – радник Зеленського

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Якщо план Келлога стосується лише виборів та припинення вогню, він є провальним – радник Зеленського

Радник президента України з комунікації Дмитро Литвин назвав "провальним" план щодо припинення вогню та проведення виборів в Україні спеціального посланця президента США Дональда Трампа з українського врегулювання Кіта Келлога.

"Ми не бачили повного інтерв'ю пана Келлога, лише кілька цитат про вибори, тому важко оцінити його позицію. Але якщо його план - це лише припинення вогню та вибори, то це провальний план", - написав він у Х.

За словами Литвина, Володимира Путіна не залякати лише цими двома речами. "Москва продовжує нарощувати виробництво ракет та боєприпасів, знаходити нові способи обходу санкцій та заробляти на нафті. І очевидно, що вся ця зброя створюється не для того, щоб поважати демократичних сусідів. Військовий союз Росії з Північною Кореєю явно не дотримується припинення вогню", - наголосив він.

Також він зазначив, що Україна, "безумовно, вважала б за краще побачити глибший підхід з боку офіційних осіб ключових партнерів". "Але ми пам'ятаємо, що президент Трамп на своїх зустрічах із президентом Зеленським глибоко й мудро говорив про ситуацію та про те, що насправді може чинити тиск на Путіна. Ось чому важливо швидко перейти до реальної роботи між командами щодо конкретного плану припинення війни та забезпечення міцного миру", - додав Литвин.

Як повідомлялось, Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з РФ найближчими місяцями, пише Reuters у суботу з посиланням на американських чиновників.

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко заявив, що виборчі процеси в Україні під час війни руйнують внутрішню єдність і вигідні лише керівництву РФ.

 

Теги: #келлог #вибори #литвин

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