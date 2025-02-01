США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню, можливо до кінця року – ЗМІ

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з РФ в найближчі місяці, пише Reuters у суботу з посиланням на американських високопосадовців.

"Келлоґґ (спеціальний посланник президента США Дональда Трампа з українського врегулювання Кіт Келлоґґ – ІФ-У) та інші чиновники Білого дому обговорювали останніми днями, як підштовхнути Україну погодитися на вибори як частину початкового перемир'я з Росією, повідомили двоє людей, які знають про ці розмови, а також колишній американський чиновник, який був поінформований про пропозицію виборів", - йдеться в повідомленні.

Представники Трампа також обговорюють, чи варто домагатися початкового перемир'я, перш ніж намагатися укласти більш тривалу угоду, повідомили двоє людей, знайомих з переговорами в адміністрації Трампа. За словами співрозмовників, якщо в Україні відбудуться президентські вибори, переможець може бути відповідальним за переговори з РФ щодо укладення довгострокового пакту.

Джерела відмовилися назвати свої імена, щоб не обговорювати чутливі питання політики та безпеки, повідомляє видання.

При цьому з посиланням на джерело в українському уряді повідомляється, що адміністрація Трампа ще не зверталася до України з офіційним проханням провести президентські вибори до кінця року. У той же час співрозмовник вказав, що Володимир Путін використовує питання виборів як фальшивий привід для зриву майбутніх переговорів, "розставляє пастку, стверджуючи, що якщо Україна не проведе вибори, він може пізніше проігнорувати будь-які домовленості". Відзначається, що українське законодавство прямо забороняє проведення президентських і парламентських виборів в умовах воєнного стану.

"За словами двох колишніх високопоставлених американських чиновників, Вашингтон порушував питання про проведення виборів у 2023 і 2024 роках перед високопосадовцями в офісі Зеленського ще за часів адміністрації Байдена. Чиновники Державного департаменту і Білого дому говорили своїм українським колегам, що вибори мають вирішальне значення для дотримання міжнародних і демократичних норм, зазначили вони. За словами двох колишніх американських чиновників, у розмовах з Вашингтоном в останні місяці офіційні особи в Києві відсторонилися від проведення виборів, заявивши Байдену, що проведення виборів у такий нестабільний момент в історії України призведе до розколу серед українських лідерів і потенційно сприятиме російським кампаніям впливу, повідомили вони", - пише видання.

Повідомляється, що колишній західний чиновник висловив занепокоєння з приводу наполягань США на проведенні виборів, заявивши, що скасування воєнного стану може дозволити мобілізованим солдатам покинути армію, спровокувати відтік валюти і спонукати велику кількість чоловіків призовного віку "бігти до кордону". За словами джерела, це також може призвести до політичної нестабільності, оскільки зробить Зеленського "кульгавою качкою", розмиваючи його владу та вплив і підживлюючи гру потенційних суперників. А якщо Трамп буде тиснути на Зеленського, щоб той погодився на вибори, Вашингтон підіграє нещодавнім заявам Путіна, який ставить під сумнів легітимність українського лідера, сказав ексчиновник.

Інші колишні американські чиновники кажуть, що вони скептично ставляться до того, що мирна угода може бути досягнута в найближчі місяці або що вибори відбудуться у 2025 році, зокрема тому, що обидві сторони, схоже, розходяться в думках про те, як розпочати офіційні переговори.

Повідомляється, що Келлоґґ недавно заявляв в інтерв'ю, що президентські та парламентські вибори в Україні, призупинені під час війни з Росією, "повинні відбутися". "Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо", - сказав спецпредставник Трампа.

Трамп і Келлоґґ не надали жодних подробиць про свою стратегію припинення війни в Україні, а також про те, коли вони можуть оприлюднити такий план, і повідомили, що план Трампа все ще розробляється, і жодних політичних рішень ще не прийнято.