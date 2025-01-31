Інтерфакс-Україна
Політика
12:01 31.01.2025

Ізраїль вважає, що Іран передає "Хезболлі" гроші готівкою через Бейрут - ЗМІ

2 хв читати

Ізраїль передав очолюваному США комітету з нагляду за дотриманням припинення вогню з "Хезболлою" скаргу на те, що Іран передає руху десятки мільйонів доларів готівкою для фінансування відновлення угруповання, повідомляє в п'ятницю The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

"Згідно з ізраїльською заявою, представники Ірану літають з Тегерана в міжнародний аеропорт Бейрута з валізами, набитими доларами", - наводить видання слова джерел.

Крім того, згідно з ізраїльською скаргою, кошти в Бейрут також переправляли зі Стамбула турецькі громадяни. Представник комітету повідомив WSJ, що комітет передав скаргу уряду Лівану.

Турецькі офіційні особи зі свого боку заявили, що будь-які великі суми готівки, які хтось спробував би перевезти через аеропорт Стамбула, були б виявлені за допомогою рентгенівських апаратів та інших заходів безпеки. За словами представників Туреччини, "подібних випадків виявлено не було, і жодна третя сторона не порушувала цього питання перед Туреччиною".

До комітету з нагляду за дотриманням режиму припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" входять представники самого Ізраїлю, а також Лівану, США, Франції та ООН.

У листопаді 2024 року ізраїльські військові та "Хезболла" припинили бойові дії, уклавши угоду про перемир'я, за якою ізраїльська армія поетапно піде з території Лівану й передасть свої позиції на півдні країни ліванським військовим.

Угода також передбачає, що Ліван має гарантувати безпеку пунктів в'їзду в країну й запобігти постачанню зброї та пов'язаного з нею обладнання "Хезболлі". Однак, зазначає WSJ, в угоді нічого не сказано про передачу руху готівкових коштів.

Теги: #іран #ізраїль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:24 06.05.2025
Аеропорт Сани повністю припинив роботу після ізраїльських ударів, стверджує ЦАХАЛ

Аеропорт Сани повністю припинив роботу після ізраїльських ударів, стверджує ЦАХАЛ

09:32 06.05.2025
США домовляються щодо проведення четвертого раунду переговорів з Іраном у майбутні вихідні - Віткофф

США домовляються щодо проведення четвертого раунду переговорів з Іраном у майбутні вихідні - Віткофф

16:56 04.05.2025
Київ до літа отримає один американський Patriot від Ізраїлю - ЗМІ

Київ до літа отримає один американський Patriot від Ізраїлю - ЗМІ

13:55 04.05.2025
Нетаньягу проведе консультації з урядом Ізраїлю через ракетний обстріл хуситами аеропорту в Тель-Авіві

Нетаньягу проведе консультації з урядом Ізраїлю через ракетний обстріл хуситами аеропорту в Тель-Авіві

07:04 04.05.2025
Ізраїль готується розширити військову операцію в Секторі Гази - ЗМІ

Ізраїль готується розширити військову операцію в Секторі Гази - ЗМІ

07:44 03.05.2025
США та Ізраїль близькі до угоди про доставку гуманітарної допомоги в Газу — ЗМІ

США та Ізраїль близькі до угоди про доставку гуманітарної допомоги в Газу — ЗМІ

15:38 01.05.2025
Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

23:22 30.04.2025
Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами - Сибіга

Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами - Сибіга

18:59 30.04.2025
Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

20:27 29.04.2025
США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

ВАЖЛИВЕ

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

ОСТАННЄ

Єрмак: Найбільший внесок у перемогу над нацизмом зробили українці, США, Велика Британія та інші союзники

Фракція "Європейська солідарність" обговорила угоду щодо створення інвестиційного фонду Україна-США з дипломатами та експертами

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі

Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА