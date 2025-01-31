Ізраїль вважає, що Іран передає "Хезболлі" гроші готівкою через Бейрут - ЗМІ

Ізраїль передав очолюваному США комітету з нагляду за дотриманням припинення вогню з "Хезболлою" скаргу на те, що Іран передає руху десятки мільйонів доларів готівкою для фінансування відновлення угруповання, повідомляє в п'ятницю The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела.

"Згідно з ізраїльською заявою, представники Ірану літають з Тегерана в міжнародний аеропорт Бейрута з валізами, набитими доларами", - наводить видання слова джерел.

Крім того, згідно з ізраїльською скаргою, кошти в Бейрут також переправляли зі Стамбула турецькі громадяни. Представник комітету повідомив WSJ, що комітет передав скаргу уряду Лівану.

Турецькі офіційні особи зі свого боку заявили, що будь-які великі суми готівки, які хтось спробував би перевезти через аеропорт Стамбула, були б виявлені за допомогою рентгенівських апаратів та інших заходів безпеки. За словами представників Туреччини, "подібних випадків виявлено не було, і жодна третя сторона не порушувала цього питання перед Туреччиною".

До комітету з нагляду за дотриманням режиму припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" входять представники самого Ізраїлю, а також Лівану, США, Франції та ООН.

У листопаді 2024 року ізраїльські військові та "Хезболла" припинили бойові дії, уклавши угоду про перемир'я, за якою ізраїльська армія поетапно піде з території Лівану й передасть свої позиції на півдні країни ліванським військовим.

Угода також передбачає, що Ліван має гарантувати безпеку пунктів в'їзду в країну й запобігти постачанню зброї та пов'язаного з нею обладнання "Хезболлі". Однак, зазначає WSJ, в угоді нічого не сказано про передачу руху готівкових коштів.