Інтерфакс-Україна
Політика
17:53 30.01.2025

Співголова "УДАРу" в Київраді звинувачує військову адміністрацію у блокуванні відновлення 103 пошкоджених будинків у столиці

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Співголова "УДАРу" в Київраді звинувачує військову адміністрацію у блокуванні відновлення 103 пошкоджених будинків у столиці

Співголова фракції "Удар Віталія Кличка" Дмитро Білоцерковець стверджує, що керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заблокував роботи з відновлення 103 столичних будівель, які були пошкоджені російськими ударами, а також компенсацію жителям за втрачене житло.

"Голова КМВА провокує проблеми в наступних питаннях. Він заблокував відновлення житла киян, пошкодженого ворожими ударами. Мешканці вже 11 квартир чекають на затвердження рішення комісій, які займаються питаннями компенсації. Якщо не буде жодної дії, то на черзі в нас буде вже 56 заявок від киян. Також голова КМВА заблокував відновлення 103 будівель, пошкоджених ворожими ударами. Питання: коли буде затверджено плани робіт з обстеження пошкоджених об’єктів? Без фіксації пошкоджень неможливо розпочати роботи з відновлення 103 будівель", - заявив Білоцерковець на сесії Київради.

Він також звинуватив голову військової адміністрації столиці в блокуванні і інших важливих для міста питань и заявив, що "місту треба пояснити, чим саме планує займатися голова військової адміністрації".

Раніше Ткаченко зробив заяву на фоні зруйнованого російським ударом у 2022 році історичного житлового будинку на вул.Жилянській в центрі міста, у якій звинуватив міську владу в бездіяльності. Відео заяви голова військової адміністрації опублікував у себе в Телеграм.

"Вже три роки будинок не відновлений і рішення, що робити з цією будівлею досі немає. Місто не займалось цим будинком більше 2 років. Таких будинків в місті значно більше, ніж один, і багато реально киян чекають допомоги від міської влади після російських ударів", - сказав Ткаченко.

Перед тим міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити знищення місцевого самоврядування як одного з базових принципів демократії.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по житловому будинку ХІХ століття в центрі Києва в 17 жовтня 2022 року обрушилося його крило. З-під завалів було врятовано 19 людей, загинули п'ятеро людей.

Після цього жителям будинку запропонували на вибір два варіанти компенсації втраченого житлового майна: обмін на квартиру у новобудові чи грошову компенсацію.

Кияни менш як за тиждень, зібрали необхідні підписи під петицією про відновлення історичної будівлі. Як повідомляв перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, рішення про можливе знесення пошкодженої обстрілом житлової будівлі ХІХ століття на вул. Жилянській у центрі Києва ухвалюватимуть після завершення аварійно-рятувальних робіт та проведення експертизи.

У серпні 2023 року фахівці ДП "Київський промбудпроект" провели експертизу будинку на вул. Жилянській у центрі Києва, пошкодженого внаслідок ворожого обстрілу в жовтні 2022 року, і визнали будівлю такою, що підлягає реконструкції. Проте, за словами голови ОСББ будинку, мешканці також подали заявки на грошову допомогу за держпрограмою "єВідновлення" для виконання самостійного ремонту частини приміщень, проте комісія для обстеження все ще не оглянула об'єкт.

Джерела: https://www.youtube.com/live/WMVDUoowDUA

https://t.me/tkachenkotymur/773

Теги: #ткаченко #відновлення #удар #конфлікт #білоцерковець #кмва

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