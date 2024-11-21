РФ знищила потужності "Дрогобицького долотного", Україна закликає ЄС припинити ГМК-імпорт із РФ - уповноважений президента

Росія 2023 року експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму EUR3 млрд, а за 9 місяців 2024 року - ще на EUR2,1 млрд, руйнуючи водночас українські підприємства, це несправедливо, такі санкційні винятки має бути скасовано вже з 1 січня 2025 року, заявив уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Власюк.

"Брифуючи учора послів країн ЄС, я окремо артикулював несправедливість санкційних винятків на деякі групи російських товарів - замість підтримки українських. Метали, кремнієві вироби, долотне обладнання... замість санкціонувати російське і купувати українське - продовжують платити мільярди росіянам", - написав Власюк у фейсбуці.

Він наголосив, що підприємства ГМК безпосередньо підтримують російський ВПК. Зокрема, російська Група НЛМК, що належить олігарху Володимиру Лісіну, постачає металургійні сляби в ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі (частка ринку близька до 100%), критично важливої для оборонної індустрії.

Власюк нагадав, що в ЄС продовжують закупівлю напівфабрикатів із Росії, користуючись чинними санкційними винятками - тривалим перехідним періодом і комфортними квотами, що має потрійний негативний вплив на Україну. Він уточнив, що експорт продукції російського ГМК - це непрямий експорт приблизно 4 млрд куб. м природного газу, що приносить додаткові доходи "Газпрому".

Крім того, російська продукція на ринку ЄС витісняє українську залізорудну продукцію і чавун, що завдає Україні втрат понад EUR1,6 млрд.

У зв'язку з цим Власюк запропонував скоротити перехідний період для слябів, чавуну і DRI до 31.12.2024, тоді як сьогодні квоти на їхній імпорт діють до кінця вересня 2028 року, хоча і будуть щорічно скорочуватися.

"Потрібно також запровадити персональні санкції проти Лісіна та Групи НЛМК з огляду на їхню значущість для російської агресії. Лісін є давнім соратником Путіна і, за відкритими даними, сприяє функціонуванню тіньового флоту Росії. Також потрібно ввести секторальні санкції проти інших товарів та індивідуальні санкції на "Волгабурмаш", - вважає уповноважений президента.

Стосовно проблеми експорту карбіду кремнію, він зазначив, що ВАТ "Волзький абразивний завод" (ВАЗ), один із ключових виробників карбіду кремнію, продовжує експортувати свою продукцію до країн ЄС, що створює потенційні загрози для санкційної політики.

Водночас, додав Власюк, українське підприємство "Дрогобицький долотний завод" зазнало ракетних атак, спрямованих на фізичне знищення заводу для заміщення його продукції на ринку ЄС аналогічною продукцією "Волгабурмашу".

"Останні атаки призвели до загибелі 5 осіб, поранення 30 осіб і повного знищення виробничих потужностей заводу. Тим часом російський "Волгабурмаш" нарощує експортну присутність на ринках ЄС, забезпечуючи буровим устаткуванням нафтогазову і гірничорудну галузі", - зазначив уповноважений президента України.