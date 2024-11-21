Гідність і прагнення до свободи дають українцям сили для боротьби - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко привітав мешканців столиці та всіх українців з Днем Гідності та Свободи. Він зазначив, що саме гідність та прагнення до свободи дають українцям сил боротися далі.

"Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. І сьогодні ми, як ніколи, знаємо ціну своєї гідності та волі. Україна стоїть під тиском оскаженілого агресора, бʼється, втрачаючи найкращих своїх синів та доньок. Допомагає армії. Живе і працює під ракетними атаками і в надскладних умовах. Путін не зрозумів головного – не знищить він дух українців!" - заявив Віталій Кличко.

"Прагнення свободи підійняло Україну на Революції 2004 та 2013 років. Готовність битися за свою волю згуртувала українців в лютому 2022-го. Гідність, сміливість дають нам сил боротися за свою свободу і свою державу. Разом ми вистоїмо і все подолаємо!" - упевнений Кличко.

Мер столиці наголосив, що Україна була, є і залишиться вільною. Він віддав шану загиблим героям і подякував тим, хто захищає Україну сьогодні.