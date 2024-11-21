Туск анонсував спецформат по Україні наступного тижня у Швеції з країнами Скандинавії та Балтії

Фото: Сайт Президента України

Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та спільної безпеки, цьому буде присвячена зустріч у надзвичайному форматі у Швеції наступного тижня, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Сьогодні я говорив із президентом (України Володимиром - ІФ-У) Зеленським і прем'єр-міністром (Канади - ІФ-У) Джастіном Трюдо, наступного тижня у Швеції спеціальний формат зі скандинавськими країнами, плюс Прибалтика, плюс Польща", - написав Туск у соцмережі Х.

На його думку, Захід повинен мати єдину позицію щодо підтримки України та загальної безпеки.

Як повідомлялося, країни Європи та Канада не можуть чекати на план новообраного президента США Трампа і мають об'єднатися в коаліцію охочих, щоб забезпечити безпеку України, йдеться у відкритому зверненні від 19 листопада, яке підписали 79 чинних і колишніх політиків, військових, журналістів, політологів та інтелектуалів.