Україна готова повернути Крим дипломатичним шляхом - Зеленський

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Україна не може втрачати десятки тисяч людей, щоб вони загинули заради повернення Криму, півострів можна повернути дипломатичним шляхом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я вже говорив про те, що ми готові повернути Крим дипломатичним шляхом... Ми не можемо втрачати десятки тисяч наших людей, щоб вони загинули заради того, щоб Крим повернувся... Ми розуміємо, що Крим можна повернути дипломатичним шляхом", - сказав Зеленський в інтерв'ю телеканалу FoxNews, оприлюдненому в середу.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи готова Україна поступитися землею в межах мирної угоди, Зеленський наголосив, що країна "не може юридично визнати будь-яку окуповану територію України російською".

"Ідеться про ті території,... які були окуповані Путіним до повномасштабного вторгнення, з 2014 року... Юридично ми це не визнаємо, ми це не приймаємо", - додав глава Української держави.