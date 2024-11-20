Сибіга: Ми бачимо можливості співпраці з адміністрацією Трампа для прискорення досягнення справедливого миру в Україні

Фото: МЗС України

Україна справді бачить можливості у співпраці з новою адміністрацією США для прискорення процесу досягнення справедливого і всеосяжного миру в Україні, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На спільній пресконференції з міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом у Відні Сибіга наголосив, що президент України Володимир Зеленський та обраний президент США Дональд Трамп уже встановили прямі контакти, і "це важливо".

"Наразі команди працюють над створенням також прямих, робочих реалістичних каналів для обміну думками з різних питань, і, звісно, щодо досягнення довгострокового, справедливого та всеосяжного миру, ми підтримуємо концепцію та підхід - мир через силу. І ми справді бачимо можливості в нашій співпраці з новою адміністрацією для прискорення процесу досягнення справедливого і всеосяжного миру", - сказав Сибіга.