Політика

11:56 20.11.2024

Путін готовий обговорювати угоду про припинення вогню в Україні з Трампом - ЗМІ

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Володимир Путін відкритий для обговорення угоди про припинення вогню в Україні з Дональдом Трампом, але відкидає можливість якихось великих територіальних поступок і наполягає, щоб Київ відмовився від амбіцій щодо вступу в НАТО, повідомляє агентство Reuters із посиланням на п'ять джерел.

"У першому докладному звіті про те, на що погодився б президент Путін у будь-якій угоді, укладеній за посередництва Трампа, п'ять нинішніх і колишніх російських чиновників заявили, що Кремль може загалом погодитися заморозити конфлікт уздовж лінії фронту. За словами трьох із них, які побажали залишитися анонімними, щоб обговорити делікатні питання, може бути можливість для переговорів щодо точного розподілу чотирьох східних областей - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської", - зазначено в повідомленні.

У той час як РФ заявляє, що ці чотири регіони є повністю частиною Росії і захищені ядерною парасолькою країни, її наземні сили контролюють 70-80% території, а близько 26 000 кв. км, як і раніше, утримуються українськими військами.

За словами двох чиновників, Росія також може бути готова піти з відносно невеликих ділянок території, які вона утримує в Харківській і Миколаївській областях на півночі та півдні України.

Водночас Путін заявив, що будь-яка угода про припинення вогню має відображати "реалії" на місцях, але він побоюється короткочасного перемир'я, яке дасть змогу Заходу переозброїти Україну.

"Якщо не буде нейтралітету, важко уявити собі існування будь-яких добросусідських відносин між Росією та Україною. Чому? Тому що це означатиме, що Україна буде постійно використовуватися як інструмент у чужих руках і на шкоду інтересам Російської Федерації", - заявив Путін на дискусійній групі "Валдай" 7 листопада.

Два джерела повідомили, що рішення президента США Джо Байдена, який йде, дозволити Україні запустити американські ракети ATACMS углиб Росії може ускладнити і затримати будь-яке врегулювання - і посилити вимоги Москви, оскільки прихильники жорсткої лінії наполягають на більшому шматку України.

Раніше у вівторок повідомлялося, що Україна вперше застосувала ракети для удару по російській території, згідно з Москвою, яка засудила цей крок як серйозну ескалацію.

За словами двох джерел, якщо угоди про припинення вогню не буде досягнуто, Росія продовжить боротьбу.

"Путін уже сказав, що заморожування конфлікту не спрацює жодним чином. І дозвіл на ракети - це дуже небезпечна ескалація з боку Сполучених Штатів", - заявив Reuters прессекретар Кремля Дмитро Пєсков за кілька годин до того, як росіяни повідомили про удари ATACMS.

За словами джерел агентства, хоча Росія не потерпить вступу України до НАТО або присутності військ НАТО на українській території, вона відкрита для обговорення гарантій безпеки для Києва.

За словами джерел, Кремль міг би також вимагати від України погодитися обмежити чисельність своїх збройних сил і взяти на себе зобов'язання не обмежувати використання російської мови.

За словами одного з джерел, усередині країни Путін міг би представити угоду про припинення вогню, за якою Росія утримувала більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, як перемогу, що забезпечила захист російськомовного населення на сході України і захистила сухопутний міст до Криму.

Усі російські офіційні особи заявили, що майбутнє Криму не підлягає обговоренню.

Один із чиновників, високопоставлене джерело, обізнане про дискусії на найвищому рівні в Кремлі, заявив, що Заходу доведеться прийняти "сувору правду": уся підтримка, надана Україні, не зможе перешкодити Росії виграти війну.

На запитання про те, який вигляд може мати можливе припинення вогню, двоє російських джерел послалися на проєкт угоди, який був майже схвалений у квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі і який Путін публічно назвав можливою основою для угоди.

У межах цього проєкту, копія якого потрапила в розпорядження Reuters, Україна має погодитися на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН: Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один із російських чиновників заявив, що угоди не буде, поки Україна не отримає гарантії безпеки, додавши: "Питання в тому, як уникнути угоди, яка одного дня приведе Захід до можливої прямої конфронтації з Росією".

Теги: #путін #трамп

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