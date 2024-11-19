Політика

20:52 19.11.2024

Боррель: Доля України визначить долю ЄС

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Боррель: Доля України визначить долю ЄС

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель переконаний, що від результату війни, яку проти України веде Росія, залежатиме майбутнє Європейського Союзу.

Це випливає з його слів, сказаних у вівторок у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони країн-членів ЄС.

"Війна проти України безпосередньо зачіпає наші цінності та принципи. Доля українців визначить долю Європейського Союзу. Це те, що обговорювали сьогодні (держави)-члени - і переважною більшістю голосів вони вважали саме (так). Доля України визначить долю Європейського Союзу. Якщо Путін зможе домогтися успіху в Україні, ми всі заплатимо дуже високу ціну, набагато дорожчу, ніж будь-яка військова підтримка, яку ми могли б надати сьогодні", - вважає Боррель.

Високий представник нагадав, що сьогодні не лише 1000 день повномасштабної війни Путіна, а й 4000 днів із моменту вторгнення до Криму. "Відтоді, можливо, ми не використовували час для підготовки наших (оборонних) можливостей. Міністр оборони (Німеччини) (Борис) Пісторіус справедливо сказав це сьогодні. З 2014 року і досі європейці пройшли через тихий процес роззброєння, не відновлюючи швидко військові можливості, які вони втратили після єврокризи. Але сьогодні ми маємо відновити ці можливості, об'єднавшись, ухваливши сміливі рішення, взявши на себе зобов'язання підтримувати Україну всіма можливими засобами, і, роблячи це, послати потужний сигнал Путіну, що Європа не буде розділена і не відмовиться від підтримки України", - запевнив він.

 

Теги: #україна #боррель #позиція #єс

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