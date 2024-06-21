МОЗ поширило проєкт "Мобільні аптеки" вже на вісім регіонів

Міністерство охорони здоров'я України поширило проєкт "Мобільні аптеки" вже на вісім регіонів, до проєкту долучилася Рівненська область.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті, в регіоні, зокрема, пересувні аптечні пункти курсуватимуть у Вараському та Дубенському районах і обслуговуватимуть 52 населені пункти, в яких немає стаціонарних аптек, згодом до проєкту долучаться й інші райони області.

МОЗ уточнює, що мобільні аптеки, як і стаціонарні, беруть участь у програмах реімбурсації.

Як повідомлялося, перші мобільні аптеки розпочали роботу в січні 2024 року в Харківській області й уже працюють у Миколаївській, Одеській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Тернопільській і Рівненській областях.