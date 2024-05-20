Медицина

11:02 20.05.2024

Петиція до Кабміну із закликом не забороняти сервіс Tabletki.ua набрала 25 тис. голосів

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Петиція до Кабміну із закликом не забороняти сервіс Tabletki.ua набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету Міністрів України із закликом не забороняти використання онлайн-сервісу цінового агрегатора медикаментів Tabletki.ua набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 17 травня і станом на 20 травня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Заборона використання Tabletki.ua та інших прайс-агрегаторів – це удар і по споживачеві, і по ринку. Споживач втратить незалежне джерело інформації про наявні ліки та пропозиції цін зі знижками на них, а аптеки, що не мають фінансової можливості розробки власного продуктового сайту, втратять важливий канал зв’язку зі споживачем. Страждатиме конкуренція за споживача – асортимент ліків скорочуватиметься, ціни будуть рости, великі аптеки отримуватимуть перевагу над меншими", - йдеться в тексті петиції.

Теги: #ліки #сервіс #петиція

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