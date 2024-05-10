Медицина

08:04 10.05.2024

Мобільні медбригади ТЧХУ за місяць надали допомогу понад 2100 жителям віддалених місць Черкаської області

1 хв читати
Мобільні медбригади ТЧХУ за місяць надали допомогу понад 2100 жителям віддалених місць Черкаської області

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) за місяць надали первинну медичну допомогу більш ніж 2100 жителям віддалених населених пунктів Черкаської області.

"За місяць понад 2100 осіб, які проживають у віддалених населених пунктах Черкаської області, отримали первинну медичну допомогу від мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

441090347-850307220474483-8496192632042727150-n

У ТЧХУ нагадали, що мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста - це виїзні команди медичних працівників, які надають первинну лікарську допомогу населенню в найбільш постраждалих регіонах і у віддалених населених пунктах, де у людей обмежений доступ до медичних послуг. До складу мобільної медичної бригади входять сімейний лікар, медсестра та водій.

Фахівці консультують та оцінюють стан здоров'я людей, вимірюють їм рівень артеріального тиску, цукру та оксигенації крові, призначають схему лікування та безоплатно видають ліки загальної терапевтичної дії. У разі потреби бригади оперативно транспортують людей до медичних закладів.

У Черкаській області працюють шість мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста. Вони регулярно здійснюють виїзди у віддалені населені пункти Монастирищинської, Звенигородської, Драбівської, Чигиринської, Смілянської та Канівської громад.

Діяльність мобільних медичних бригад ТЧХУ в Черкаській області здійснюється за підтримки Канадського Червоного Хреста.

 

Теги: #мобільні_бригади #тчху #медицина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:29 09.05.2024
Міжвідомча комісія з питань реалізації норм міжнародного права обговорила питання захисту прав людини під час воєнного стану

Міжвідомча комісія з питань реалізації норм міжнародного права обговорила питання захисту прав людини під час воєнного стану

14:35 06.05.2024
Алгоритми ШІ можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не можуть - експерти

Алгоритми ШІ можуть підвищити точність діагностики, але повноцінно замінити медика наразі не можуть - експерти

15:39 03.05.2024
ТЧХУ: Інформація в соцмережах про збір персональних даних для отримання грошової допомоги та наборів до Великодня - фейк

ТЧХУ: Інформація в соцмережах про збір персональних даних для отримання грошової допомоги та наборів до Великодня - фейк

15:24 03.05.2024
Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства

Клініки ще семи європейських країн готуються приєднатися до програми міжнародного медичного партнерства

17:38 01.05.2024
Волонтери ТЧХУ та рятувальники ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки Вишгорода, де виникла пожежа

Волонтери ТЧХУ та рятувальники ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки Вишгорода, де виникла пожежа

10:30 01.05.2024
Альянс українських організацій громадянського суспільства та віцепрем'єр Верещук обговорили співпрацю з міжнародними донорами

Альянс українських організацій громадянського суспільства та віцепрем'єр Верещук обговорили співпрацю з міжнародними донорами

11:40 26.04.2024
ТЧХУ та Мінсоцполітики підписали меморандум про співпрацю у сфері соціальних послуг

ТЧХУ та Мінсоцполітики підписали меморандум про співпрацю у сфері соціальних послуг

18:31 25.04.2024
Волонтери ТЧХУ працюють у штабі з ліквідації наслідків ракетного удару РФ у Смілі

Волонтери ТЧХУ працюють у штабі з ліквідації наслідків ракетного удару РФ у Смілі

10:30 25.04.2024
ТЧХУ та працівники "швидкої" надали допомогу постраждалим співробітникам ДСНС у Миколаєві

ТЧХУ та працівники "швидкої" надали допомогу постраждалим співробітникам ДСНС у Миколаєві

19:08 23.04.2024
Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

Україна залучить додатково EUR100 млн від Ради Європи для відновлення медицини - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Медичні сили ЗСУ отримають півмільйона аптечок – заступниця міністра оборони

Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

ОСТАННЄ

AstraZeneca вилучає з обігу вакцину проти COVID-19

В Україні не зафіксовано жодного випадку несприятливих наслідків після вакцинації проти COVID-19 - Кузін

МОЗ підготувало всі нормативні акти для запуску роботи закону про медканабіс

Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру для лікування поранених і профінансував ремонт відділення

USAID запустив два проєкти відновлення медінфраструктури в Харківській і Запорізькій областях

53% відсотки опитаних українців вважають, що загроза здоров'ю від коронавірусу була перебільшена - опитування "Рейтингу"/Gallup Int.

Сучасні карети швидкої допомоги від партнерів із Німеччини доставлять на Херсонщину - ОВА

Рада ухвалила в цілому закон щодо наглядових рад медзакладів

БФ "Центр порятунку життя" за підтримки "Ескулаб" побудує в Києві центр реабілітації TYTANOVI

МОЗ у 2023 р. скоротило кількість закуплених за механізмом ДКД ліків - "Санофі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА