Мобільні медбригади ТЧХУ за місяць надали допомогу понад 2100 жителям віддалених місць Черкаської області

Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) за місяць надали первинну медичну допомогу більш ніж 2100 жителям віддалених населених пунктів Черкаської області.

"За місяць понад 2100 осіб, які проживають у віддалених населених пунктах Черкаської області, отримали первинну медичну допомогу від мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

У ТЧХУ нагадали, що мобільні медичні бригади Українського Червоного Хреста - це виїзні команди медичних працівників, які надають первинну лікарську допомогу населенню в найбільш постраждалих регіонах і у віддалених населених пунктах, де у людей обмежений доступ до медичних послуг. До складу мобільної медичної бригади входять сімейний лікар, медсестра та водій.

Фахівці консультують та оцінюють стан здоров'я людей, вимірюють їм рівень артеріального тиску, цукру та оксигенації крові, призначають схему лікування та безоплатно видають ліки загальної терапевтичної дії. У разі потреби бригади оперативно транспортують людей до медичних закладів.

У Черкаській області працюють шість мобільних медичних бригад Українського Червоного Хреста. Вони регулярно здійснюють виїзди у віддалені населені пункти Монастирищинської, Звенигородської, Драбівської, Чигиринської, Смілянської та Канівської громад.

Діяльність мобільних медичних бригад ТЧХУ в Черкаській області здійснюється за підтримки Канадського Червоного Хреста.