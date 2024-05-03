Фонд Порошенка купив кисневу барокамеру для лікування поранених і профінансував ремонт відділення

В одному з медзакладів столиці відкривається відділення гіпербаричної оксигенації. Це – метод інтенсивної терапії, який базується на лікувальних властивостях кисню та дозволяє максимально збільшити його доставку до тканин. Сеанси кисневої терапії дозволяють швидше одужувати, зокрема, пацієнтам із пораненнями, ампутаціями, опіками та отруєннями чадним газом і продуктами горіння – тобто ураженнями, які дуже часто виникають під час війни.

Ремонт приміщення і купівлю новітньої установки гіпербаричної оксигенації (барокамери) профінансував Фонд Порошенка. Як розповідає п’ятий Президент, проєкт реалізований в рамках ініціативи «Солідарність незламних». Вартість барокамери – шість мільйонів гривень. Особливість цієї установки – прозора капсула, вона більш комфортна і для пацієнтів, і для медперсоналу, який може безпосередньо спостерігати за перебігом процедури.

«Метод гіпербаричної оксигенації – це метод лікування хворих за допомогою кисню під тиском. Перед вами барокамера останнього покоління, американського виробництва, вона являє собою щільну колбу, в яку поміщається пацієнт. Нагнітається кисень, який під тиском заходить в усі клітини. Відповідно у пацієнтів краще загоюються рани», – розповідає керівник відділення інтенсивної терапії Андрій Балко.

«Цей метод дуже ефективний для загоювання ран, дуже гарно допомагає приживатися клаптикам шкіри, які пересаджуються, ефективний також у пацієнтів з термічними опіками. Ми застосовуємо наш метод у цих пацієнтів як допоміжний. Основне, звичайно, це хірургія. Багато пацієнтів з гнійними інфекціями, анаеробними інфекціями, які за допомогою нашого методу фактично вижили», – пояснює медик. «Таких камер в Україні дві, тобто ми є закладом, який буде власником такого чудо-апарата, який буде допомагати нашим пораненим, нашим хворим в лікуванні і в швидшому одужанні», – розповідає лікар.

«Ми буквально рятуємо наших воїнів. Це нові можливості для того, щоб звідси воїн вийшов здоровим, з найменшими втратами. Я можу сказати, що до сьогоднішнього дня ми йшли рік. Бо рівно рік тому ми замовили цю станцію. Вона дефіцитна», – зазначає Порошенко.

Він також подякував будівельній компанії, яка здійснила ремонт за собівартістю. Відділення не просто оновили, а й добудували зручну вхідну групу з пандусом.

Марина Порошенко як фаховий лікар курувала проєкт. Вона говорить: «півроку ми проводили ремонт у занедбаному приміщенні, яке вже довгий час не використовувалося. Оновлювали вентиляцію та електропроводку, відповідно до всіх вимог ДБН встановили пандуси для безперешкодного доступу у відділення пацієнтів на кріслах колісних та на ношах. Є фаховий колектив, який найближчими днями почне надавати необхідну медичну допомогу завдяки цій камері. Це – одна з перших барокамер останнього покоління в Україні, яка замінить застарілі зразки 80-х років минулого століття. Наші воїни роблять все можливе, щоб зберегти Україну, а ми допомагаємо повернути їм здоров’я», – говорить Марина Порошенко.