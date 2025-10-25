Інтерфакс-Україна
17:20 25.10.2025

Чергова партія комплексів ПДТР "Ай-Петрі" надійшла в ЗСУ, повідомив Порошенко

Чергова партія із 12 комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі" надійшла захисникам українського неба, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у суботу.

"Удари по Одещині керованими авіабомбами з підвищеною дальністю ураження, удари по Херсону шахедами і КАБами — ворог постійно вдосконалює смертоносні технології і свою тактику терору. Сьогодні ми передаємо нашим оборонцям дванадцять комплексів "Ай-Петрі". Вони працюватимуть проти КАБів, ударних та розвідувальних дронів супротивника на критичних напрямках фронту, бо вже довели свою ефективність проти такого типу ворожих атак. Вони захищають тил, об’єкти критичної інфраструктури та лінію боєзіткнення вже понад рік", – заявив лідер партії "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко.

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка.

За словами Порошенко, нещодавно розпочалося державне контрактування комплексів. "Сьогодні перед вами результат вчасно виконаних перед державою зобов’язань. Це результат спільної роботи, де Фонд Порошенка став інвестором", – додав він.

"Засоби ПДТР передаємо у надійні руки воїнів із ракетної та механізованої бригади. Решта комплексів "Ай-Петрі" потрапить до новоутворених корпусів Сил Оборони за державним замовленням. Хочеться також подякувати Білогородській ОТГ за те, що коштом субвенцій підтримали повітряний захист Київщини. Вірю: настане час — і українське небо стане знову чистим і безпечним", – переконаний Петро Порошенко.

Як повідомлялось, 30 вересня підрозділи ЗСУ отримали 15 повністю оснащених комплексів протидії технічним розвідкам (ПДТР) "Ай-Петрі", що стало наразі найбільшою партією поставки таких комплексів, а також першою партією з державного замовлення.

 

