Медзаклади отримають іще 52 потужні генератори для роботи на випадок відключень електроенергії

Заклади охорони здоров'я отримають 52 генератори потужністю від 18 до 240 кВт для повноцінної та безперебійної роботи на випадок блекаутів, повідомляє Єдиний вебпортал органів виконавчої влади України.

"Обладнання закуплене у межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку "Екстрене реагування на СOVID-19 та вакцинація в Україні", - зазначається в повідомленні в понеділок.

Повідомляється, що генератори будуть розподілені до дев’яти областей: Житомирської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької. У переліку медзакладів – лікарні, центри первинної медико-санітарної допомоги тощо.

Наразі заклади охорони здоров'я України мають майже 11 200 генераторів.