Лікарня "Охматдит" увійде до ПМГ із 2025 року

Національна дитяча спеціалізована лікарня (НДСЛ) "Охматдит" з 1 січня 2025 року розпочне роботу в межах Програми медичних гарантій (ПМГ), повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

При цьому уточнюється, що з 1 липня 2024 року, згідно з планами, клініка змінить статус на некомерційне держпідприємство.

Із 2024 року "Охматдит" уже законтрактований Національною службою здоров'я України (НСЗУ) на суму 168 млн грн за пакетами трансплантації органів і трансплантації кісткового мозку.

НДСЛ "Охматдит" - багатопрофільний діагностично-лікувальний медзаклад, найбільша дитяча лікарня в Україні. Щорічно в клініці виконують понад 10 тис. операцій і консультують понад 270 тис. дітей.