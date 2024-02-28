Медицина

09:24 28.02.2024

Медмережа "Добробут" уклала контракт із НСЗУ за пакетом лікування безпліддя в рамках ПМГ

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Медмережа "Добробут" уклала контракт із НСЗУ за пакетом лікування безпліддя в рамках ПМГ

Медична мережа "Добробут" уклала контракт із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) за пакетом лікування безпліддя в рамках Програми медичних гарантій (ПМГ).

Як повідомляє медмережа у своєму пресрелізі, цей контракт став першим контрактом "Добробуту" з НСЗУ.

У рамках пакета в клініку можуть звернутися по безоплатне лікування жінки до 40 років зі встановленим діагнозом "жіноче безпліддя" або з діагнозом "чоловіче безпліддя" у їхніх чоловіків.

Безоплатні послуги в рамках ПМГ надаватимуться за наявності електронного направлення від акушера-гінеколога медичного закладу, де є спеціальний мультидисциплінарний консиліум.

У межах ПМГ жінка може пройти до двох безоплатних циклів лікування на рік.

Нині в "Добробуті" працюють чотири лікарі-репродуктологи, котрі щомісяця консультують до 100 пацієнтів.

"Добробут" - одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 17 медичних центрів у Києві та в Київській області, служба невідкладної допомоги, стоматологія й аптеки. Медичні центри мережі надають послуги для дітей і дорослих за більше ніж 75 медичними напрямами. Щорічно фахівці "Добробуту" проводять понад 9 тис. операцій.

Теги: #добробут #нсзу

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