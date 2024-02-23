В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

22 лютого в НЦ "Український дім" військовий журналіст, письменник і громадський діяч Сергій Нагорянський презентував книгу "Доброго здоровʼя! Ми за Охматдиту!"

Інноваційна паперова книга містить QR-коди, за допомогою яких можна ознайомитися з відеорозповідями керівників різних відділень про їх можливості і досягнення, з сучасною роботою лікарні та умовами і послугами, які надаються у її відділеннях зараз – 40 інтерв'ю з керівниками відділень "Охматдиту" записав автор книги Сергій Нагорянський. Також автор зібрав майже 150 телесюжетів за багато років, які відображають діяльність головної дитячої лікарні України.

Понад 10 тисяч операцій за рік робиться в НДСЛ "Охматдит", проте вперше за 130-річну історію цього унікального лікувального закладу, що багаторазово змінював назви та підпорядкування, написано книгу.

Книга написана від імені 9-річного хлопчика, який розповідає про лікарню. За змістом це енциклопедія-довідник про НДСЛ "Охматдит", який стане у нагоді читачам.

Привітати С.Нагорянського з виходом вже його восьмої книги прийшли генеральний директор НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір, очільник Центру дитячої кардіології і кардіохірургії Ілля Ємець, народна артистка України Лариса Кадочникова, громадська діячка Марина Кінах, а також колеги по роботі та друзі автора - Валерій Король, Костянтин Хівренко, Ігор Конопацкий, Дарка Оліфер, Дарка Чепак, Ірина Міліневська, Олег Сербін, Михайло Божко, Ігор Корж, Євген Вембер і багато інших.

НДСЛ "Охматдит" – багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Це найбільша дитяча лікарня в Україні, історія якої розпочалася у 1894 році, коли на кошти видатного підприємця та мецената Ніколи Терещенка у Києві було побудовано та відкрито Київську безоплатну цесаревича Миколая лікарню для чорноробів та незаможних людей.