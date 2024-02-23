Медицина

10:17 23.02.2024

В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

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В Національному центрі "Український дім" відбулася презентація книги С.Нагорянського про дитячу лікарню "Охматдит"

22 лютого в НЦ "Український дім" військовий журналіст, письменник і громадський діяч  Сергій Нагорянський презентував  книгу "Доброго здоровʼя! Ми за Охматдиту!"

Інноваційна паперова книга містить QR-коди, за допомогою яких можна ознайомитися з відеорозповідями керівників різних відділень про їх можливості і досягнення, з сучасною роботою лікарні та умовами і послугами, які надаються у її відділеннях зараз – 40 інтерв'ю з керівниками відділень "Охматдиту" записав автор книги Сергій Нагорянський. Також автор зібрав майже 150 телесюжетів за багато років, які відображають діяльність головної дитячої лікарні України.

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Понад 10 тисяч операцій за рік робиться в НДСЛ "Охматдит", проте вперше за 130-річну історію цього унікального лікувального закладу, що багаторазово змінював назви та підпорядкування, написано книгу.

Книга написана від імені 9-річного хлопчика, який розповідає про лікарню. За змістом це енциклопедія-довідник про НДСЛ "Охматдит",  який стане у нагоді читачам.

Привітати С.Нагорянського з виходом вже його восьмої книги прийшли генеральний директор  НДСЛ "Охматдит" Володимир Жовнір,  очільник  Центру дитячої кардіології і кардіохірургії  Ілля Ємець,  народна артистка України  Лариса Кадочникова, громадська діячка Марина Кінах, а також колеги по роботі та друзі автора  - Валерій Король, Костянтин Хівренко,  Ігор Конопацкий,  Дарка Оліфер,  Дарка Чепак,  Ірина Міліневська, Олег Сербін, Михайло  Божко,  Ігор Корж, Євген Вембер і  багато інших.

НДСЛ "Охматдит" – багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Це найбільша дитяча лікарня в Україні, історія якої розпочалася у 1894 році, коли на кошти видатного підприємця та мецената Ніколи Терещенка у Києві було побудовано та відкрито Київську безоплатну цесаревича Миколая лікарню для чорноробів та незаможних людей.

 

Теги: #охматдит #нагорянський

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