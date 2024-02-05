Правоохоронці розпочали розслідування у зв'язку зі смертю 14-річного хлопчика після видалення зуба в лікарні Кривого Рогу

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками у зв'язку зі смертю 14-річного хлопчика після видалення зуба в одній із лікарень м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

"За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній дитині (ч. 2 ст. 140 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, 4 лютого 2024 року в одній із лікарень Кривого Рогу проводили видалення зуба 14-річному хлопчику під дією місцевого наркозу.

"Вдома дитині стало зле. Його було госпіталізовано до лікарні. Наступного дня хлопчик помер у реанімаційному відділенні", - зазначено в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюють усі обставини.

Досудове розслідування здійснює слідче відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.