Медицина

17:56 05.02.2024

Правоохоронці розпочали розслідування у зв'язку зі смертю 14-річного хлопчика після видалення зуба в лікарні Кривого Рогу

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками у зв'язку зі смертю 14-річного хлопчика після видалення зуба в одній із лікарень м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

"За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній дитині (ч. 2 ст. 140 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, 4 лютого 2024 року в одній із лікарень Кривого Рогу проводили видалення зуба 14-річному хлопчику під дією місцевого наркозу.

"Вдома дитині стало зле. Його було госпіталізовано до лікарні. Наступного дня хлопчик помер у реанімаційному відділенні", - зазначено в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюють усі обставини.

Досудове розслідування здійснює слідче відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.

 

Теги: #прокуратура #смерть #дитина

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