Медицина

16:52 30.01.2024

У Львові вперше в Україні зробили операцію на серці за допомогою робота - міськрада

1 хв читати
У Львові вперше в Україні зробили операцію на серці за допомогою робота - міськрада

Першу в Україні операцію на серці за допомогою робота Da Vinci зробили у львівській лікарні Святого Пантелеймона, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Як зазначено в повідомленні, пацієнтом став 44-річний житель Волинської області Сергій Шаріков з ішемічною хворобою серця. За словами чоловіка, у нього була настільки сильна задишка і біль, що він не міг піднятися на третій поверх.

"Після погіршення стану Сергій звернувся до лікарні Святого Пантелеймона. (...) На момент звернення одна з головних артерій у серці Сергія була звужена на 80%, і кровопостачання цією судиною майже було відсутнє. Стан пацієнта визначили як передінфарктний", - зазначено в повідомленні.

Медики ухвалили рішення оперувати за допомогою робота Da Vinci - уперше в Україні. "Спеціалісти майже рік готувалися до проведення такого втручання. Спеціально для цього вони стажувалися в провідних клініках США та Європи", - розповіли в міськраді.

Операція тривала три години й минула успішно, на четверту добу пацієнт повернувся додому.

Теги: #львів #операція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:35 29.01.2024
Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові одна людина загинула

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові одна людина загинула

23:15 28.01.2024
Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові постраждала одна людина

18:40 21.01.2024
Львів отримає десять нових трамваїв, придбаних за кредитні кошти ЄІБ

Львів отримає десять нових трамваїв, придбаних за кредитні кошти ЄІБ

01:41 21.01.2024
Львів та Каліфорнія стануть містами-побратимами

Львів та Каліфорнія стануть містами-побратимами

07:08 18.01.2024
Принцеса Уельська перенесла порожнинну операцію, вона пробуде в лікарні до двох тижнів

Принцеса Уельська перенесла порожнинну операцію, вона пробуде в лікарні до двох тижнів

22:12 15.01.2024
Мешканку Львівської області судитимуть за шахрайство під виглядом продажу товарів для військових

Мешканку Львівської області судитимуть за шахрайство під виглядом продажу товарів для військових

21:07 15.01.2024
Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

Активну фазу наступу ЦАХАЛ на півночі Гази закінчено, скоро завершиться в Хан-Юнісі - глава Міноборони Ізраїлю

19:05 09.01.2024
В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

В Ізраїлі повідомили Блінкену про плани посилити операцію в Секторі Гази

12:36 05.01.2024
У Львові оголосили конкурс на проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України

У Львові оголосили конкурс на проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України

05:40 01.01.2024
У Білогорщі пожежа в музеї Шухевича, попередньо, через уламки БпЛА - Львівська ОВА

У Білогорщі пожежа в музеї Шухевича, попередньо, через уламки БпЛА - Львівська ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Україні зберігається неепідемічний рівень захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 - головний санлікар

Рада легалізувала медичний канабіс

МОЗ ініціює самоврядування у сфері охорони здоров'я у форматі створення 5 самоврядних організацій

На Вінниччині ліквідовано спалах гепатиту A

Спричинений війною високий рівень стресу може провокувати напади переїдання й ендокринні порушення - думка

ОСТАННЄ

Фундація Олени Зеленської та МОЗ передали медикам 50 евакуаційних швидких від уряду ОАЕ

У Раді зареєстровано два законопроєкти, що регулюють постмортальне батьківство для військових

Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

Обмежень для постачання вакцин до законтрактованих НСЗУ приватних клінік немає - Кузін

Протоколи лікування з дитячої онкології, що використовуються в Україні, застаріли - думка

БФ "Краб" у 2023 р. надав допомогу онкохворим дітям майже на 3 млн грн

Дві із шести профінансованих урядом Німеччини та ЄС лікарень розпочнуть роботу наприкінці січня на Дніпропетровщині та Чернігівщині

У січні в Україні зареєстровано дев’ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" - "Дженні"

Фармкомпанія "Дарниця" зареєструвала в Польщі препарат для лікування серцевої та ниркової недостатності

ДП "МЗУ" у 2023 році закупило понад 95% запланованого переліку медтоварів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА