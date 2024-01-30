У Львові вперше в Україні зробили операцію на серці за допомогою робота - міськрада

Першу в Україні операцію на серці за допомогою робота Da Vinci зробили у львівській лікарні Святого Пантелеймона, повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Як зазначено в повідомленні, пацієнтом став 44-річний житель Волинської області Сергій Шаріков з ішемічною хворобою серця. За словами чоловіка, у нього була настільки сильна задишка і біль, що він не міг піднятися на третій поверх.

"Після погіршення стану Сергій звернувся до лікарні Святого Пантелеймона. (...) На момент звернення одна з головних артерій у серці Сергія була звужена на 80%, і кровопостачання цією судиною майже було відсутнє. Стан пацієнта визначили як передінфарктний", - зазначено в повідомленні.

Медики ухвалили рішення оперувати за допомогою робота Da Vinci - уперше в Україні. "Спеціалісти майже рік готувалися до проведення такого втручання. Спеціально для цього вони стажувалися в провідних клініках США та Європи", - розповіли в міськраді.

Операція тривала три години й минула успішно, на четверту добу пацієнт повернувся додому.