Медицина

16:38 11.12.2023

Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

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Українські фармкомпанії не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону

Українські фармацевтичні компанії поки що не відчули негативних наслідків блокування українсько-польського кордону.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" регіональний директор фармкомпанії Acino Євген Заїка, у портфелі компанії є і іноземні препарати, і ті, які виробляють на українському заводі "Фарма Старт", а також ті, що випускають із використанням зарубіжної сировини та матеріалів.

"На сьогодні суттєвого впливу від страйку ми не відчули, тому що завозили лікарські засоби через угорсько-український кордон, а завод забезпечували заздалегідь, згідно з планом. Потенційно ситуація може вплинути на нас, але ми працюємо над тим, щоб цьому запобігти", - сказав він.

У свою чергу у пресслужбі фармкомпанії "Фармак" повідомили, що через блокування кордону компанія не зазнала значних прямих збитків, "але довелося шукати виходи із ситуації, що склалася". Зокрема через блокування українсько-польського кордону терміни постачання збільшилися на п'ять-вісім днів для імпорту та 10-12 днів для експорту, при цьому компанія відчуває значний дефіцит вантажного автомобільного транспорту.

"Ми замовляємо необхідну сировину та матеріали заздалегідь, оперативно будуємо нові логістичні ланцюжки для експорту власної продукції та імпорту складових", - резюмували в компанії.

Теги: #блокада #кордон #фармкомпанії

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