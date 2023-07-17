Медицина

16:22 17.07.2023

У Києві встановлять сонячні електростанції для енергопостачання кількох медзакладів - Кличко

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У Києві у співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) буде встановлено кілька автономних сонячних електростанцій для безперебійного енергопостачання лікарень столиці, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Минулий опалювальний сезон показав, наскільки системними є обстріли Росією об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить енергоживлення, зокрема медзакладів Києва. Де відключення обладнання може призвести до летальних чи тяжких наслідків. Проєкт із встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання наразі трьом медзакладам - одній із міських клінічних лікарень, пологовому будинку, перинатальному центру", - написав Кличко в телеграм-каналі в понеділок.

Він зазначив, що обладнання дасть змогу також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлюваних джерел, акумулювати електроенергію, що нівелює ризики знеструмлення закладів, і знизити обсяги викидів CO2.

Фінансування робіт забезпечуватиметься грантовими коштами GIZ. Загальна вартість проєкту становить 500 тис. євро.

 

Теги: #кличко #київ #сес #медзаклади

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