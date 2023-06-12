Медицина

16:48 12.06.2023

На Львівщині відкрили безоплатну стоматологічну клініку для мобілізованих - Козицький

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На Львівщині відкрили безоплатну стоматологічну клініку для мобілізованих - Козицький

У Львівській області відкрили безоплатну стоматологічну клініку для українських військовослужбовців, повідомив у телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"У Новояворівську розпочала роботу стоматологічна клініка, в якій безоплатно лікують мобілізованих українських військових", - написав Козицький.

За його даними, для бійців доступні послуги гігієни, терапії, хірургії та ендодонтії, які фахівці надають за допомогою сучасного обладнання.

За даними начальника Львівської ОВА, клініку відкрила Асоціація імплантологів України спільно зі стоматологічними компаніями в межах благодійного проєкту Dental Front.

Вартість клініки - 80 тисяч доларів, приміщення виділила Новояворівська міська рада.

За даними Козицького, аналогічні клініки планують відкрити в усіх регіонах України.

Теги: #військові #львівська_область #стоматологія #козицький

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