Кличко: У Києві з’явиться новий Центр реабілітації для осіб з інвалідністю, обладнаний за європейськими стандартами

Новий Центр комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю, який будується в Подільському районі Києва, буде введено в експлуатацію вже цього року. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який проінспектував хід реконструкції будівлі, передає сайт КМДА.

"Ще до повномасштабного вторгнення Київ розпочав активну розбудову комплексної та сучасної системи соціальної реабілітації дітей та дорослих з інвалідністю. На жаль, повномасштабне вторгнення росії на деякий час призупинило наші плани. Однак робота над реалізацією запланованих проектів вже продовжується, адже потреба у функціонуванні центрів комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для дітей та осіб з інвалідністю тільки зростає. У 2022 році відбувся найбільший приріст за останніх 10 років, що напряму пов’язано з військовою агресією", – зазначив Віталій Кличко.

Ремонтні роботи в будівлі на завершальному етапі. Центр буде введено в експлуатацію вже цього року. Реконструкція будівлі дозволить збільшити потужність закладу. У Центрі висококваліфіковані фахівці надаватимуть реабілітаційні та соціальні послуги для дітей з інвалідністю від малюків до 18 років і для осіб з інвалідністю від 18 до 35 років.

"Отримувати послуги в Центрі зможуть не тільки мешканці Подільського району, а й з інших районів столиці. Центр буде обладнаний за найкращими європейськими стандартами", – наголосив Кличко.

У Центрі працюватимуть відділення ранньої реабілітації, соціальної реабілітації, психолого-педагогічної реабілітації, фізичної реабілітації, професійної та трудової реабілітації, медичної реабілітації та медичного спостереження, денного догляду. Також діятиме служба соціального патронажу.

За інформацією Віталія Кличка, на початок цього року в Києві було зареєстровано понад 12,5 тис. дітей з інвалідністю. Це на 650 дітей більше, ніж рік тому. Серед причин інвалідності перше місце посідають розлади психіки та поведінки, на другому місці – вроджені вади розвитку, на третьому – захворювання нервової системи.