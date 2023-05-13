Медицина

15:42 13.05.2023

Близько 10% внесених в електронну систему охорони здоров'я даних не відповідають критеріям і не оплачуються - НСЗУ

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Близько 10% внесених в електронну систему охорони здоров'я даних не відповідають критеріям і не оплачуються - НСЗУ

Близько 10% внесених в електронну систему охорони здоров'я даних не відповідають встановленим критеріям, медичні послуги за цими даними не оплачуються, повідомив заступник голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олександр Рябець.

"У нас існує багато алгоритмів перевірки, і близько 10% записів НСЗУ не оплачуються, тому що вони не проходять нашу перевірку", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна".

Рябець зазначив, що перевірку внесені дані не можуть пройти з кількох основних причин. Зокрема, однією з причин є помилка лікарів під час внесення даних. Водночас дані можуть не пройти перевірку через зловживання під час їх внесення "для отримання додаткової оплати".

"Далі ми це опрацьовуватимемо, звертатимемося до медзакладів. Існує ймовірність, що медичні заклади визнають ці записи помилковими і внесення записів буде скасовано. У разі виявлення зловживань ми надаємо інформацію Нацполу і вони вже далі з цим працюють", - сказав він.

Коментуючи інформацію, що з'явилася в соціальних мережах, щодо внесення лікарями недостовірної інформації до ЕСОЗ через одну з медичних інформаційних систем (МІС) для отримання додаткових виплат НСЗУ, Рябець зазначив, що Нацслужба може також проводити перевірку цих фактів за наявності звернення від пацієнта.

"Поки що ми бачимо пост у соціальних мережах про те, що пацієнт надіслав нам звернення. Якщо це звернення до нас зайшло, ми його опрацюємо і тоді зможемо сказати, чи справді мав місце факт помилки або зловживання лікаря. У нас є тільки інформація, що існують записи, які пацієнт вважає файковими. Розгляду з нашого боку ще не відбувалося, оскільки для цього нам потрібне офіційне звернення пацієнта", - сказав він.

Водночас Рябець повідомив, що НСЗУ проведе зустріч з іншими медичними інформаційними системами щодо алгоритмів виявлення фактів можливих маніпуляцій.

"Ситуацій, щоб стався злам медичної системи і були внесені файкові дані, не було. А щодо можливих зловживань лікарів, то для цього проводиться моніторинг, відбувається розбір конкретної ситуації і тоді ухвалюються рішення", - сказав він.

Рябець зазначив, що перевірка скарг пацієнтів для НСЗУ "щоденна рутинна робота, така сама, як і постійна робота з виявлення медичних записів, які не відповідають критеріям і за якими оплата не здійснюватиметься".

"НСЗУ має серйозний важіль впливу - зменшення оплати, якщо є помилка під час внесення даних. Однак якщо ми бачимо, що такі факти виявляються на постійній основі, то ми передаємо інформацію в Національну поліцію, і поліція вже далі працює з такими випадками, відкриваючи кримінальні провадження", - сказала він.

Також Рябець зазначив, що "НСЗУ піклується про пацієнтів, і ми дуже сподіваємося на те, що пацієнти (за можливості) перевірятимуть свої кабінети і у таких випадках, як той, який ми обговорювали сьогодні, звертатимуться до НСЗУ по допомогу".

Як повідомлялося, у соціальних мережах з'явилися скарги пацієнтів щодо внесення в електронну медичну інформаційну систему Helsi недостовірних даних і записів про фіктивні прийоми, зроблені медичними працівниками без повідомлення пацієнта. Водночас представники системи Helsi заявили, що не можуть впливати на появу таких записів або верифікувати їх. Водночас за результатами проведеної перевірки Helsi повідомила, що "більшість незрозумілих візитів - прийоми, коли робили вакцинацію, але інколи буває дописування лікарями прийомів, що не відбулися".

У пресслужбі МІС зазначили, що саме лікарі відповідальні за внесення медичних даних пацієнтів.

Теги: #медпослуги #нсзу

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