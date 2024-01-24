Медицина

11:45 24.01.2024

Дві із шести профінансованих урядом Німеччини та ЄС лікарень розпочнуть роботу наприкінці січня на Дніпропетровщині та Чернігівщині

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Дві із шести профінансованих урядом Німеччини та ЄС лікарень розпочнуть роботу наприкінці січня на Дніпропетровщині та Чернігівщині

Дві із шести профінансованих урядом Німеччини та Євросоюзу в рамках проєкту EU4ResilientRegions Спеціальної програми підтримки України лікарні розпочнуть роботу наприкінці січня в Дніпропетровській і Чернігівській областях.

Як повідомляють у пресрелізі GIZ Ukraine, що є генпідрядником проєктів, які фінансує уряд Німеччини та ЄС, клініка в Дніпропетровській області розпочне свою роботу 24 січня, а в Чернігові - 25 січня.

Лікарні надаватимуть медичні послуги жителям громад і найближчих населених пунктів, а також ВПО.

Клініки зможуть приймати до 200 пацієнтів на день. Вони включають лабораторію та фізіотерапевтичне відділення, розташоване на площі приблизно 500 кв. м.

Модульні лікарні оснащені медичним обладнанням для планової первинної та спеціалізованої медичної допомоги, а також для надання деяких послуг високоспеціалізованої медичної допомоги. Зокрема, лікарні оснащено сучасним медичним і лабораторним обладнанням для приймання пацієнтів за 18 медичними напрямами: функціональна діагностика (ЕКГ, ЕЕГ, ультразвукове дослідження тощо), лабораторні дослідження, терапевт, лор, офтальмолог, гінеколог, хірург, кабінети маніпуляції та консалтингу, фізіотерапія та інші.

Лікарні оснащено автономними сонячними електростанціями, які призначені для забезпечення плавного функціонування всього доступного медичного обладнання в побудованих модулях (за винятком потреб опалення). Сонячні панелі встановлено на модульних блоках, на дахах медзакладів і поблизу модульних лікарень.

Усі медзаклади разом із генераторами забезпечені бар'єрами Hesco, які мають захищати лікарню в разі можливого обстрілу.

Як повідомлялося, уряд Німеччини та ЄС профінансували будівництво шести лікарень в Україні в рамках проєкту EU4ResilientRegions, Спеціальної програми підтримки України, що співфінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини.

Клініки розташовані у Львівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Перша клініка, розташована у Львові, розпочала роботу у вересні. До кінця 2023 року GIZ Ukraine планував відкрити інші п'ять.

Клініки буде відкрито на базі модульних конструкцій, завдяки яким терміни реалізації проєкту скоротилися до восьми місяців.

Першим із шести закладів у вересні 2023 року у Львові було введено в експлуатацію модульний діагностичний центр при лікарні Святого Луки Першого територіального медоб'єднання Львова.

Теги: #регіони #лікарні #медпослуги

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