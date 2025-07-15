Інтерфакс-Україна
Медицина
13:01 15.07.2025

Мережа клінік ADONIS з початку року розширила перелік медпослуг до 80 напрямів

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Мережа клінік ADONIS з початку року розширила перелік медпослуг до 80 напрямів

Мережа клінік ADONIS з початку року розширила перелік медичних послуг до 80 напрямів, очоливши рейтинг Ukrainian Business Award ТОП-10 приватних клінік за кількістю медичних напрямів.

Як повідомила компанія у пререлізі в 2024 році мережа мала 78 медичних напрямів. Серед напрямів, за якими працює ADONIS, зокрема, гінекологія, репродуктологія, педіатрія, хірургія, ендокринологія, неврологія та інші.

Крім того, в 2025 році ADONIS займає друге місце в ТОП-10 приватних клінік за знанням бренду онлайн (брендовані пошукові запити) "Це показник цифрової впізнаваності — скільки людей свідомо шукають назву клініки в інтернеті. У 2024 році ми посідали четверте місце у цій категорії, тож за рік піднялись на дві позиції вгору, що свідчить про зростання популярності та довіри до бренду ADONIS", - повідомила клініка.

ADONIS також зайняв четверте місце у загальнонаціональному рейтингу приватних клінік, в той час, як у 2024 році мережа також посідала четверту позицію, але у межах міста Києва.

Мережа клінік також отримала 8 з 10 балів за якість обслуговування, зручність цифрових сервісів, швидку комунікацію з пацієнтами та загальний рівень сервісу. У 2024 році цей показник становив 7 балів.

"Підвищення на один бал — свідчення того, що впроваджені зміни та системне вдосконалення сервісу були помітні для пацієнтів і позитивно вплинули на їхній досвід", - підкреслили у клініці.

ADONIS у 2025 році отримав 86% позитивних відгуків у Google, в той час, як в 2024 році цей показник становив приблизно 83%.

Крім того, ADONIS в 2025 році отримав 3 з 4 балів за рівень представленості у соціальних мережах.

"Цей показник залишився незмінним порівняно з 2024 роком, що свідчить про стабільну активність у цифровому середовищі. Завдяки регулярному контенту та системній роботі з онлайн-аудиторією клініка продовжує утримувати довіру пацієнтів на популярних платформа", - підкреслили у медичній мережі.

ADONIS також отримав найвищу оцінку 5 із 5 балів від експертного журі від усіх трьох незалежних членів журі Ukrainian Business Award, в 2024 році середній бал становив 4,9.

"Цей результат підкреслює зростання довіри до бренду, послідовність у розвитку та високий рівень професіоналізму, який визнають провідні галузеві експерти", – повідомили у мережі.

В ADONIS підкреслили, що мережа "не зупиняється на досягнутому, щороку підтверджує свою репутацію стабільного та професійного медичного бренду".

"Щиро тішимося результатами, які стали можливими завдяки злагодженій роботі всієї команди медичної групи компаній ADONIS — людям, які люблять свою справу та щодня працюють з душею", — підкреслили в ADONIS.

Теги: #медпослуги #adonis

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