В Україні зростає попит на медпослуги з ведення вагітності та планові медогляди, але багато запущених випадків - експерт

В Україні зростає попит на медичні послуги з ведення вагітності та планові медогляди, але багато запущених випадків, повідомив операційний директор багатопрофільного медичного центру "Лелека" Вадим Зукін.

"На початок вересня можна говорити про стабільний попит на пологи, ведення вагітності та інші ургентні та невідкладні випадки зі здоров'ям, вирішення яких неможливо заздалегідь планувати або відкладати. Водночас зростає попит на планові профілактичні огляди. Особливо це спостерігається у жінок - вони частіше звертаються до медичних закладів для проходження профоглядів, ніж чоловіки", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи динаміку попиту на медичні послуги в Україні.

Зукін також зазначив, що "зростає кількість "відкладеної" медичної допомоги - випадки, які не потребують нагального вирішення і повернутися до них можна згодом, але зовсім нехтувати не варто".

Водночас, за словами Зукіна, зростає попит на оперативні втручання з приводу гінекологічних проблем, гриж, видалення жовчного міхура, видалення фіброаденом молочних залоз, різноманітні флебологічні процедури та операції.

Зукін також наголосив, що "з початком повномасштабної війни українці стали менше стежити за своїм здоров'ям".

"Як результат - фахівці медицини відзначають збільшення запущених випадків. Тому хочу наголосити: слід розуміти, що лікування деяких захворювань краще не відкладати на потім", - сказав він.

Зукін також звернув увагу на збільшення попиту на так звані немедичні та естетичні послуги.

"У нашій клініці ще до початку повномасштабного вторгнення такі послуги становили досить незначний відсоток у загальній структурі послуг медцентру, але наразі досить популярними є різноманітні святкові сервіси під час виписки з акушерського стаціонару (фото та відео виписки, урочистий фуршет тощо). Також чималої популярності набрали послуги з естетичної гінекології та проведення масажів для вагітних тощо", - сказав він.

Окрім того, експерт наголосив на "проблемі, яка наразі набирає обертів в Україні, - це незадовільний стан із вакцинацією дітей".

"У той час, коли батьки масово готові самостійно платити за щеплення своїх дітей, певні бюрократичні проблеми не дають змоги постачальникам завозити з-за кордону достатню кількість відповідних препаратів", - сказав він.

Як повідомлялося, кількість медичних послуг, наданих українцям у 2023 році в межах ПМГ, зросла і порівняно з минулим роком, і з довоєнним періодом. Станом на червень кількість пацієнтів, яким надавали медичну допомогу за кожним із пакетів ПМГ у 2021 році становила 3,06 млн пацієнтів, у 2022 році - 3,55 млн, у 2023 році - 4,22 млн.

Водночас за сім місяців меддопомогу під час пологів отримали у 2023 році 101,101 тис. пацієнтів, у 2022 році - 109,403 тис. пацієнтів, у 2021 році - 141,144 тис. пацієнтів.

Багатофункціональний медцентр "Лелека" - одна з провідних українських клінік у галузі акушерства, гінекології, хірургії широкого профілю. Медцентр практикує медичні протоколи, схвалені в Україні, США та Західній Європі. У центрі сучасної хірургії "Лелека" працює в напрямі оперативної гінекології, мамології, судинної хірургії (флебологія), проктологічних та урологічних операцій, ендокринної хірургії, пластичної, абдомінальної, баріатричної, амбулаторної хірургії та ендоскопії.

У 2019 році медцентр "Лелека" першим в Україні отримав акредитацію JCI, одного з найпрестижніших світових стандартів якості для медичних закладів. Стандарт базується на американській системі медичної акредитації медзакладів, заснованої на управлінні результатами лікування пацієнтів.

Міжнародне відділення JCI акредитує лікарні в Азії, Європі, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці, а тепер і в Україні. JCI щорічно оновлює свої стандарти акредитації, розширюючи цілі безпеки пацієнтів.