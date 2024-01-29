Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження з початку повномасштабної війни знизився некритично - думки

Попит на діагностику та ендоскопічні дослідження від початку повномасштабної війни знизився некритично, але фінансовий фактор мав значний вплив на зниження попиту, вважають експерти, яких опитало агентство "Інтерфакс-Україна".

"Спочатку повномасштабного вторгнення, з об'єктивних причин, попит на медичні послуги, серед яких діагностика відіграє значну роль, знизився. Однак, на відміну від інших сфер, спрямування медичних послуг у відносно безпечні регіони країни не мало критичних наслідків. Очевидно, що це пов'язано з великою кількістю тимчасово переміщених осіб, включно з безліччю дітей і молодих людей, які працюють", - вважає ендоскопіст багатопрофільного медцентру "Лелека" Ярослав Мудрий.

При цьому, за його оцінкою, "на тлі загальної інфляції вартість ендоскопічної діагностики також збільшилася".

Він наголосив, що, як і до повномасштабної війни, звернення українців для діагностики до медзакладів спричинені, найчастіше, симптомами вже наявних захворювань, або контрольними спостереженнями після лікування, зокрема, контролем після видалення пухлини або діагностикою пухлини на пізніх стадіях.

"На жаль, рівень профілактичної діагностики та досліджень надзвичайно низький", - сказав Мудрий.

Він, зокрема, наголосив, що в Україні, порівняно з іншими європейськими країнами, кількість пацієнтів із колоректальним раком, який найчастіше не має симптомів, залишається доволі високою, проте "існує позитивна динаміка, ми бачимо збільшення кількості випадків ранньої діагностики (скринінгової колоноскопії)".

"Я переконаний, що ця ситуація виглядає оптимістично", - сказав ендоскопіст.

Водночас Мудрий наголосив, що "Лелека" використовує "всі можливі чинники для підвищення рівня ефективної діагностики утворень (поліпів товстої кишки), що, своєю чергою, знизить рівень нових випадків колоректального раку".

Фахівці клініки допомагають пацієнтам на найскладнішій стадії - підготовці до процедури, що дає змогу підвищити якість діагностики, а під час проведення дослідження використовують додаткові аксесуари, а для видалення новоутворень використовують одноразові витратні матеріали.

Зі свого боку, керівниця діагностичної служби медичної групи Adonis Людмила Сватко також зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення "відчули зниження потоку пацієнтів, але це було більше пов'язано з евакуацією, але з поверненням населення потреба в діагностиці збільшилась, навіть збільшилась через загострення проблем зі здоров'ям через стрес і несприятливі стани".

"Ми повернулися до довоєнного рівня завантаження наших діагностичних відділень, і навіть бачимо зростання попиту", - сказала вона.

За її словами, нині найбільшим попитом серед населення користуються МРТ голови, шийного та поперекового відділу хребта, дослідження колінних суглобів.

Крім того, завдяки активній співпраці Adonis із благодійними фондами, клініка проводить значну кількість досліджень, пов'язаних із військовими травмами, зокрема, із наслідками контузії, травм, виявленням осколків, а також дослідження, пов'язані з підготовкою до подальшої реабілітації в клініці.

Крім того, в Adonis відзначають збільшення попиту на мамографію та МРТ молочної залози серед жінок, що медики пов'язують із постійним стресом, у якому перебувають українські жінки.

Водночас Сватко зазначила, що дослідження з використанням великої медичної техніки, зокрема, КТ і МРТ є ключовими для діагностики поранених і, як і раніше, залишаються затребуваними серед населення дослідження.

"На жаль, ми констатуємо той факт, що пацієнти почали несвоєчасно проходити щорічні обстеження через переміщення та звертаються з уже більш серйозними захворюваннями, які потребують більш складних досліджень", - сказала вона.

Водночас Сватко зазначила, що Adonis є однією з небагатьох медичних мереж, які не припинили працювати від початку війни і завжди можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.

"Наше діагностичне обладнання має повністю автономні джерела енергії на випадок вимкнення води та світла, тому ми приймаємо пацієнтів без зниження обороту, незалежно від обставин", - сказала вона.

При цьому, за оцінкою Сватко, з початку повномасштабного вторгнення вартість обслуговування імпортної великої медичної техніки зросла.

"Тепер послуга займає більшу частину бюджету, ми чекаємо на ремонт довше, тому що він пов'язаний із логістикою і ситуацією з перевізниками на кордоні з Європою. Обслуговувати і підтримувати обладнання стало складніше", - сказала вона.