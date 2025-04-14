Інтерфакс-Україна
Медицина
14:41 14.04.2025

Україна отримала $50 млн від Світового банку за новим проєктом THRIVE розвитку та забезпечення медпослуг

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Україна отримала $50 млн від Світового банку за новим проєктом THRIVE розвитку та забезпечення медпослуг

Україна отримала $50 млн від Світового банку за новим проєктом THRIVE розвитку та забезпечення медпослуг.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, проєкт МОЗ та Світового Банку "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE) спрямований як на фінансування програми медичних гарантій (ПМГ), так і на посилення технічної та операційної спроможності Національної служби здоров'я України НСЗУ), МОЗу та медзакладів.

Умовою отримання $50 млн у рамках проєкту було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги щонайменше до 825 грн. Рішенням уряду капітаційна ставка на 2025 рік зросла до 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

Проєкт THRIVE передбачає використання фінансового інструменту PforR який передбачає, що за досягнення встановлених показників країна поетапно залучатиме визначені угодами кошти.

Теги: #медпослуги #світовий_банк

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