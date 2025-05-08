Медгрупа ADONIS відкрила ендокринологічний центр у Києві

Медична група компаній ADONIS (Київ) відкрила ендокринологічний центр у філії своєї клініки в Києві.

Як повідомили медгрупа агентству "Інтерфакс-Україна", центр надаватиме допомогу, зокрема, пацієнтам з хронічною втомою та емоційним вигоранням, незрозумілими змінами ваги (схудненням або набором), проблемами зі шкірою, волоссям, сном, порушенням менструального циклу чи фертильності, зниженим лібідо, тривожністю, апатією, а також пацієнтам з підозрою на цукровий діабет або захворювання щитоподібної залози.

Центр очолила лікар-ендокринолог, генетик Катерина Комісаренко.

Основними напрямками роботи центру стануть превентивна ендокринологія, діагностика ендокринних захворювань, персоналізоване лікування гормональних порушень, супровід жінок у пери- та постменопаузі, інтеграція носимих девайсів (глюкометрів, трекерів, додатків для моніторингу стану в реальному часі, тощо), підтримка при метаболічних порушеннях (комплексне лікування діабету, інсулінорезистентності, метаболічного синдрому тощо), супровід при захворюваннях щитоподібної залози, контроль і корекція ваги.

На базі центру пацієнти можуть пройти лабораторну діагностику, ультразвукове дослідження , магнітно-резонансну (МРТ) та комп’ютерну томографію (КТ).

ADONIS – це багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей, заснований у 1998 році. Наразі до медичної групи компаній входять сім медцентрів у Києві. В ADONIS працюють лікарі понад 65 спеціальностей, зокрема дорослі та дитячі хірурги. Одними з пріоритетних напрямків медцентрів групи є хірургія, гінекологія, сфера репродуктивного здоров’я та педіатрія.