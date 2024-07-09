Медгрупа ADONIS оцінює збитки через ракетний удар агресора у $3 млн

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Медична група ADONIS (Київ) оцінює збитки через ракетний удар агресора в понеділок у близько 3 млн $, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" співвласник медгрупи Віталій Гірін.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу постраждала філія клініки в Дніпровському районі Києва в районі ст. метро "Лівобережна".

Наразі триває збір коштів сім'ям загиблих співробітників.

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Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару агресора в понеділок у відділенні клініки ADONIS загинуло семеро людей - п'ятеро медиків і два пацієнти. У цій же будівлі розташоване відділення іншої приватної клініки, в якій ніхто не постраждав.

Відділення, по якому було завдано удару, зараз не працює, візити пацієнтів переносяться до інших центрів медгрупи.

На початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року снаряд російського агресора влучив у приватний пологовий будинок клініки ADONIS у Київській області

ADONIS - мережа приватних медичних центрів для дорослих і дітей. Приватна клініка ADONIS заснована понад 25 років тому. До її мережі входять 7 філій у Києві та області, зокрема центр реабілітації та лабораторія стовбурових клітин. У філіях клініки лікарі ведуть прийом за 75 медичними напрямами. В умовах війни філії ADONIS з хірургічними підрозділами надають якісну медичну допомогу військовим і мирним жителям.