Інтерфакс-Україна
Медицина
13:32 09.10.2025

Медгрупа Adonis продовжить розвиток терапії екзосомами

2 хв читати
Медгрупа Adonis продовжить розвиток терапії екзосомами

Медична група Adonis продовжить розвиток напрямку терапії екзосомами на власних розробках біотехнологічної лабораторії у філії в Обухові (Київська обл.).

Як повідомляє Adonis у пресрелізі, цей напрямок в медичній групі охоплює власну біотехнологічну лабораторію, кріобанк та лінійку безклітинних препаратів Exoprove, виробництво яких налагоджено у біотехнологічній лабораторії вищезгаданої філії.

"Власне виробництво дає нам змогу гарантувати стабільну якість і біобезпеку препаратів. Кожна партія проходить багаторівневий контроль і має паспорт продукту. Ми розробляємо безклітинні лікувальні підходи для різних напрямів медицини — від ортопедії до гінекології", — зазначають в біотехнологічній лабораторії.

Екзосоми — найдрібніші позаклітинні наночастинки, які передають регуляторні сигнали між клітинами, активують фізіологічні та репаративні процеси в організмі, наприклад, сприяють регенерації тканин та зменшують системне та локальне запалення. Вони допомагають клітинам відновлювати свої функції та підтримують гомеостаз організму. Завдяки цим властивостям екзосомальна терапія застосовується при хронічних, аутоімунних і неврологічних захворюваннях, а також у косметології та трихології.

До лінійки Exoprove входять кілька безклітинних препаратів із чітко визначеними сферами застосування, зокрема у дерматології та косметології, для відновлення волосся,а також під час системної протизапальної терапії, у гінекологічній практиці та ДРТ, регенеративній ортопедії.

Усі розробки створюються на базі банку пуповинної крові, інших тканин і клітин людини медичної групи компаній Adonis, що забезпечує повний контроль якості безклітинних продуктів на всіх етапах — від тестування донорського матеріалу до випуску і належного зберігання готового продукту.

Adonis — багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей, заснований 1997 року. Наразі до медичної групи компаній входять сім сучасних клінік у Києві та області, понад 80 напрямків медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних спеціалістів.

Теги: #екзосоми #adonis

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 15.07.2025
Мережа клінік ADONIS з початку року розширила перелік медпослуг до 80 напрямів

Мережа клінік ADONIS з початку року розширила перелік медпослуг до 80 напрямів

09:09 08.05.2025
Медгрупа ADONIS відкрила ендокринологічний центр у Києві

Медгрупа ADONIS відкрила ендокринологічний центр у Києві

19:35 09.07.2024
Медгрупа ADONIS оцінює збитки через ракетний удар агресора у $3 млн

Медгрупа ADONIS оцінює збитки через ракетний удар агресора у $3 млн

ВАЖЛИВЕ

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

Шмигаль: урегульовуємо питання знижок в аптеках на препарати для пацієнтів із хронічними захворюваннями

ОСТАННЄ

НСЗУ розпочала прийом заявок на участь в проєкті надання послуг довготривалого медсестринського догляду для ВПО

Медичний ІТ-сервіс Helsi планує за підсумками 2025р. збільшити виторг до $7,2-7,3 млн

Урядовий законопроєкт 13683 обмежить доступ українців до репродуктивних технологій - експерти

Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

Мобільні клініки Fortitude розпочали роботу на Миколаївщині

В Києві відновило роботу відділення Інституту кардіології, яке постраждало від російського обстрілу

Реабілітаційні простори УЧХ відкрилися на Хмельниччині

Київ виділив 20 млн грн на лікарню Міноборони  - Кличко

Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

Команда УЧХ регулярно долучається до донорства крові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА