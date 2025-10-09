Медгрупа Adonis продовжить розвиток терапії екзосомами

Медична група Adonis продовжить розвиток напрямку терапії екзосомами на власних розробках біотехнологічної лабораторії у філії в Обухові (Київська обл.).

Як повідомляє Adonis у пресрелізі, цей напрямок в медичній групі охоплює власну біотехнологічну лабораторію, кріобанк та лінійку безклітинних препаратів Exoprove, виробництво яких налагоджено у біотехнологічній лабораторії вищезгаданої філії.

"Власне виробництво дає нам змогу гарантувати стабільну якість і біобезпеку препаратів. Кожна партія проходить багаторівневий контроль і має паспорт продукту. Ми розробляємо безклітинні лікувальні підходи для різних напрямів медицини — від ортопедії до гінекології", — зазначають в біотехнологічній лабораторії.

Екзосоми — найдрібніші позаклітинні наночастинки, які передають регуляторні сигнали між клітинами, активують фізіологічні та репаративні процеси в організмі, наприклад, сприяють регенерації тканин та зменшують системне та локальне запалення. Вони допомагають клітинам відновлювати свої функції та підтримують гомеостаз організму. Завдяки цим властивостям екзосомальна терапія застосовується при хронічних, аутоімунних і неврологічних захворюваннях, а також у косметології та трихології.

До лінійки Exoprove входять кілька безклітинних препаратів із чітко визначеними сферами застосування, зокрема у дерматології та косметології, для відновлення волосся,а також під час системної протизапальної терапії, у гінекологічній практиці та ДРТ, регенеративній ортопедії.

Усі розробки створюються на базі банку пуповинної крові, інших тканин і клітин людини медичної групи компаній Adonis, що забезпечує повний контроль якості безклітинних продуктів на всіх етапах — від тестування донорського матеріалу до випуску і належного зберігання готового продукту.

Adonis — багатопрофільний медичний центр для дорослих і дітей, заснований 1997 року. Наразі до медичної групи компаній входять сім сучасних клінік у Києві та області, понад 80 напрямків медицини, власні лабораторії, операційні центри, стаціонари та відділення профільних спеціалістів.