Електронний рецепт розширює доступ пацієнтів до медпослуг - заступник міністра охорони здоров'я Карчевич

Електронний рецепт розширює доступ пацієнтів до медичних послуг, на період дії воєнного стану використовуються і електронні, і паперові рецепти, нагадала заступник міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

"Електронна система охорони здоров'я не ускладнює доступ пацієнта до медичних послуг. Ми нічого не змінюємо, у нас рецептурні ліки як були, так і є, більше того, зараз можна використовувати як паперові, так і електронні рецепти. Більше того, електронні рецепти дають нову можливість дистанційної виписки рецепту, це розширює доступ до медпослуг", - сказала вона в ефірі телемарафону в середу.

Карчевич наголосила, що електронна система охорони здоров'я (ЕСОЗ) повністю надійна і забезпечує захист розміщених у ній даних.

"Система має атестат відповідності комплексної системи захисту інформації. У нас щодня проводяться аудити і тести на вразливість, також перевірки проводять міжнародні компанії. У нас є дев'ять рівнів захисту системи, ми впевнені в захисті даних", - сказала вона.

Карчевич нагадала, що перехідний період, який передбачає можливість використання і електронних, і паперових рецептів, "триватиме, доки в країні є перебої з електропостачанням".