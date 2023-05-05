Медицина

19:34 05.05.2023

Через війну в Україні пошкоджено понад 1400 медзакладів, 177 зруйновано вщент

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Через війну в Україні пошкоджено понад 1400 медичних закладів, 177 зруйновано вщент.

Крім того, як повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, з початку повномасштабного вторгнення РФ пошкодила 103 швидких, ще 250 знищила, 125 захопила.

Також пошкоджено майже 700 аптек.

Ляшко зазначив, що наразі "триває координація процесу і втілення в життя амбітних планів відновлення медичної інфраструктури", розроблено стратегію розвитку до 2030 року і план відновлення від наслідків війни.

Крім того, в рамках європейської інтеграції МОЗ розробило план з приведення понад 600 документів у відповідність до вимог ЄС.

Теги: #війна #пошкодження #медзаклади

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