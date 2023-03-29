Імпорт ліків в Україну у 2022 р. скоротився на 38%, експорт українських ліків - на 24% - дослідження

Імпорт лікарських засобів в Україну 2022 року після п'ятирічного зростання скоротився на 38% порівняно з попереднім роком - до $1,9 млрд із $3,1 млрд.

Про це свідчать дані дослідження, проведеного маркетинговим агентством Top Lead спільно з фармкомпанією "Дарниця".

Згідно з даними дослідження, найбільшими імпортерами ліків в Україну є Німеччина з обсягом імпорту близько $368 млн, Індія ($173 млн), Франція ($31 млн), Італія ($125 млн) і Словенія ($110 млн).

Водночас експорт українських ліків у 2022 році скоротився на 24% порівняно з 2021 роком і становив $238 млн.

Найбільшим покупцем українських лікарських засобів є Узбекистан, куди українські підприємства експортували продукцію на майже $52 млн, що на 36% менше, ніж роком раніше.

Водночас інші країни, що входять до трійки найбільших покупців українських ліків, збільшили експорт - Казахстан на 12% (до $32 млн), Литва - на 324% ($23 млн).

"У 2022 році українські компанії припинили продавати ліки в Росію і Білорусь, зріс експорт у Литву та Латвію. Але, незважаючи на це, більшість українського фармацевтичного експорту йде в Азію", - наголошують автори звіту.

Вони також зазначають, що хоча найбільші виробники ліків в Україні мають видані Держлікслужбою GMP-сертифікати, що підтверджують виробництво та контроль ліків відповідно до міжнародних стандартів якості, ЄС поки що не визнає ці сертифікати. "Тому для експорту в ЄС виробник повинен проходити додаткову перевірку регуляторними органами тієї чи іншої країни ЄС. Завдання України на найближчий час - домогтися визнання українських сертифікатів у ЄС", - наголосили автори дослідження.