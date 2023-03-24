Медицина

16:04 24.03.2023

Майже половина опитаних українців вважають, що ситуація в медицині не змінилася після початку повномасштабного вторгнення, 22% вважають, що погіршилася

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Майже половина опитаних українців вважають, що ситуація в медицині не змінилася після початку повномасштабного вторгнення, 22% вважають, що погіршилася

Незважаючи на повномасштабну війну, майже половина опитаних українців вважають, що ситуація у сфері охорони здоров'я не змінилася, свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Центром ім. О. Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року.

Близько половини (49%) респондентів вважають, що ситуація у сфері охорони здоров'я після 24 лютого 2022 року не змінилася, 22% - що вона погіршилася, а 7% - що змінилася на краще. Як зазначають соціологи, що нижчий рівень добробуту респондентів, то частіше вони відзначають погіршення ситуації.

52% опитаних відповіли, що зверталися до українських медичних закладів після 24 лютого 2022 року, 42% не зверталися через відсутність потреби в цьому, 6% не зверталися через те, що не мали можливості. Особливо часто останню відповідь дають жителі східного регіону (14%).

Після початку війни найчастіше громадяни стикалися з такими проблемами в медичній сфері: значне подорожчання необхідних ліків (53%), неможливість купити необхідні ліки через їх відсутність (26%), зниження якості або неможливість отримати медичні послуги через повітряні тривоги чи відключення електроенергії (25%). Ще 18% вказали на те, що прийом лікаря або операцію було скасовано через повітряну тривогу або відключення електроенергії, 15% - на неможливість зв'язатися з лікарем або викликати "швидку допомогу" через проблеми зі зв'язком, 12% не змогли отримати певні медичні послуги.

Оцінюючи гуманітарну ситуацію, соціологи ставили запитання про родичів або знайомих, які загинули на війні, а також про тих, хто виїхав за кордон через війну.

37% респондентів дали ствердну відповідь на запитання про родичів або близьких знайомих, які загинули або були поранені внаслідок воєнних дій.

28% опитаних мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон і на час проведення опитування все ще там перебували, 20% - мають близьких родичів або членів сім'ї, які після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон і на час проведення опитування вже повернулися в Україну (при цьому 8% мають і родичів, які досі перебувають за кордоном, і тих родичів, які вже повернулися).

Серед опитаних, чиї близькі родичі або члени сім'ї жили або живуть за кордоном, найчастіше як країну їх перебування назвали Польщу (47%), Німеччину (18,5%) і Чехію (9%).

Відповідаючи на запитання, чи стикалися вони з проблемами у сфері комунальних послуг після 24 лютого 2022 року, 96% опитаних відповіли, що стикалися з періодичними вимкненнями електроенергії, 74% - із відсутністю інтернету, 72% - з відсутністю мобільного зв'язку, 50% - із вимкненням водопостачання, 35% - з вимкненням теплопостачання, 20% - зі складнощами з передачею показників лічильників, 19% - із технічними складнощами з оплатою комунальних послуг, 16,5% - із вимкненням газопостачання.

21,5% опитаних відповіли, що неодноразово отримували особисто (або їхня сім'я) гуманітарну допомогу від початку війни від різних організацій та установ, ще 15% отримували одноразову гуманітарну допомогу. Найчастіше були охоплені такою допомогою громадяни, які певний час перебували на тимчасово окупованій території (81%), ті, хто певний час жив на території бойових дій або на території, що зазнавала артилерійських обстрілів (78%).

10% респондентів отримували гуманітарну допомогу від Управління верховного комісара ООН у справах біженців, 11% - від інших міжнародних гуманітарних і волонтерських організацій, 8% - від Товариства Червоного хреста України, 10% - від інших українських гуманітарних і волонтерських організацій, 10% - від релігійних об'єднань, 9% - від державних установ та органів самоврядування свого міста (села), району чи області.

Опитування проводилося за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Структура вибірки відповідає демографічній структурі дорослого населення територій, на яких проводилося опитування (за віком, статтю, типом поселення). Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Теги: #опитування #центр_разумкова #охорона_здоровя

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